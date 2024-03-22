"России надо останавливаться в терроризме": у Зеленского прокомментировали стрельбу в "Крокусе" (видео)

Михаил Подоляк заявил, что российские власти неоднократно использовали теракты против своих граждан для оправдания наступательных боевых действий. Он напомнил о событиях на Каширском шоссе и трагедии Норд-Оста.

Украина никак не причастна к событиям в подмосковном концерт зале Crocus City Hall, где в пятницу вечером 22 марта произошла стрельба. И в отличие от Российской Федерации никогда не использовала террористические методы войны. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Соответствующий видеокомментарий он опубликовал в Telegram.

"Давайте зафиксируем: Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям. Во-первых, потому что у нас есть полноценная полномасштабная огромная интенсивная война с российской регулярной армией и Российской Федерацией как страной. И безотносительно ко всему, все будет решено на поле боя. Для Украины важно провести эффективные наступательные действия для того, чтобы уничтожить российскую регулярную армию и таким образом закончить эту войну", — пояснил Подоляк.

Во-вторых, по словам Подоляка, Украина никогда не использовала террористические методы ведения войны и терроризм в отличие от РФ.

"Даже в новейшей российской истории неоднократно были прецеденты, когда использовались те или иные теракты против своих граждан — Каширское шоссе, Норд-Ост — для оправдания тех или иных последующих геноцидных действий против той или иной этнической группы", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Подоляк также напомнил, что о потенциальных терактах в Москве в свое время сообщали иностранные посольства.

"Еще задолго до этого теракта представители иностранных государств, которые находятся в Москве в рамках своих посольств, предупреждали о возможности проведения терактов для соответствующих последующих пропагандистских или любых других действий РФ для того, чтобы продолжать оправдывать масштабную мобилизацию, милитаризацию и абсолютно дерзкие геноцидные ракетные обстрелы гражданского населения Украины", — сказал он.

По словам Подоляка, Российской Федерации надо "останавливаться в терроризме как методе ведения войны против своего населения и против Украины".

Стрельба в Подмосковье: что известно

Напомним, вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье произошла стрельба. Очевидцы также сообщали о нескольких взрывах, впоследствии в здании начался пожар, в результате которого обвалилась крыша.

Люди собирались на концерт российской группы "Пикник", когда произошло нападение. Жертвами событий стали по меньшей мере 40 человек, еще 140 ранены. По данным Telegram-канала Baza, в Crocus City Hall могли находиться 6200 человек, поскольку все билеты на концерт были распроданы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что события в Подмосковье — это "сознательная провокация Путина".