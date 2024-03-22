Белый дом о стрельбе в Москве: ничто не указывает на причастность Украины

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, как и ряд пропагандистов, уже начал намекать, что к стрельбе в Москве якобы могла быть причастна Украина.

США в лице координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби выразили соболезнования пострадавшим от масштабной стрельбы в Москве, пишет The Hill.

Кирби обратил внимание, что на кадры с места нападения трудно смотреть.

"Фотографии просто ужасные. Просто тяжело смотреть, и наши мысли, очевидно, будут с жертвами этого ужасного-ужасного нападения", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к стрельбе в Москве.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешняя стрельба в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество.

"Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить", — заявил представитель украинской разведки Андрей Юсов.

Реакция Москвы

Тем временем, российские СМИ распространяют новость о том, что во всем виновата "украинская ДРГ".

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, как и ряд пропагандистов, уже начал намекать, что к стрельбе якобы могла быть причастна Украина.

"Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы", — написал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Белый дом не имеет права выдавать индульгенции, возможно, причастным к стрельбе в "Крокус Сити Холле" Украине и украинцам.

Комментируя заявление представителя Белого дома Джона Кирби по поводу стрельбы в "Крокус Сити Холле", она написала: Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к стрельбе в Москве.

"На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают выводы в разгар трагедии о чьей-то непричастности? Если у США имеются или были достоверные данные по этому поводу, их необходимо немедленно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции. Все причастные, как заявило российское руководство, установят компетентные органы", — подчеркнула Захарова.

Российские власти расследуют нападение.

О стрельбе в "Крокус Сити Холл"

В пятницу, 22 марта, несколько вооруженных людей открыли огонь из АКМ в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", в результате чего по меньшей мере 40 человек погибли и более 140 человек получили ранения, как сообщила Федеральная служба безопасности России.

На одном из видеороликов, опубликованных в социальных сетях, снято, как боевики стреляют в мирных жителей возле вывески на вход в зал. На других кадрах видно, как несколько человек лежат на земле в луже крови.

По сообщениям российских СМИ, во время нападения нападавшие бросали взрывчатку, а крыша здания обваливалась. Террористы подожгли кресла в зале, откуда огонь распространился по всему зданию. Площадь пожара может быть более 3 тысяч квадратных метров

Агентство AP сообщило, что эта стрельба стала худшей в России за последние два десятилетия.

Стрельба произошла вскоре после того, как посольство США в России 7 марта объявило тревогу безопасности, предупреждая о том, что "экстремисты" планируют нападение на российскую столицу. Предупреждение прозвучало всего через несколько часов после того, как ФСБ заявила, что пресекла нападение на синагогу в Москве, которое, как сообщается, было организовано воинственной мусульманской группировкой-суннитом.

Напомним, Фокус писал, что дипломатические ведомства США, Великобритании и ряда других стран предупредили граждан, находящихся в РФ, о возможности терактов. В чем именно будет заключаться угроза, в сообщении не объяснялось.