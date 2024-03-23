Были "зациклены на России": в США назвали ответственных за теракт в "Крокусе"

Американские официальные лица заявили, что помимо публичного предупреждения о возможном теракте, они в частном порядке поделились с российскими спецслужбами своими разведданными, которые указывали на возможную подготовку нападения.

Официальные лица США подтвердили заявления СМИ о том, что ответственность за террористический акт в концертном зале Crocus City Hall (Крокус Сити Холл) в Московской области Российской Федерации несет Исламское государство (ИГИЛ). Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что в марте Вашингтон получил разведданные о том, что отделение "Исламского государства" ИГИЛ-К, базирующейся в Афганистане, занимается подготовкой теракта в Москве.

Один из американских чиновников сказал журналистам, что члены ИГИЛ "активно действуют" на территории России. В свою очередь представители контртеррористической службы США заявили, что после относительно долгого "затишья" ИГИЛ пытается усилить свои внешние атаки, однако большинство их планов в Европе были сорваны.

По словам аналитика по борьбе с терроризмом в Soufan Group Колина Кларка, ИГИЛ-К было "зациклено на России в течение последних двух лет". Он отметил, что члены организации часто поддавали критике президента РФ Владимира Путина.

"ИГИЛ-К обвиняет Кремль в том, что на его руках течет мусульманская кровь, ссылаясь на интервенцию Москвы в Афганистане, Чечне и Сирии", — утверждает Кларк.

Официальные лица США также подчеркнули, что кроме публичного предупреждения о возможном теракте, они в частном порядке предоставили российским чиновникам свои разведданные, указывающие на подготовку атаки.

Теракт в "Крокусе": что известно

Напомним, 22 марта в городе Красногорск Московской области Российской Федерации раздались выстрелы в концертном зале Crocus City Hall перед выступлением группы "Пикник". Неизвестные открыли огонь из автоматов, после чего бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего произошел масштабный пожар.

По данным российского медиа SHOT, в результате теракта в "Крокусе" погибли 70 человек, много тел было найдено в туалетах, комнатах для кормления и помещениях, где уборщики хранили инвентарь — там люди прятались от стрельбы и, вероятно, задохнулись из-за дыма.

Ранее, 7 марта, посольство США в Москве предупредило об угрозе терактов, призвав американских граждан избегать больших скоплений людей. В ведомстве заявили, что экстремисты планируют атаковать места массовых скоплений людей в Москве.