"Пожелал всем выздоровления": Путин отреагировал на теракт в "Крокусе"

Российский президент передал через вице-премьера РФ Татьяну Голикову "благодарность врачам" и пожелал "выздоровления" пострадавшим в результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall.

Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не выступил с обращением касательно теракта в концертном зале Crocus City Hall, однако о его реакции рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом пишет российское государственное агентство "РИА Новости".

Голикова заявила, что Путину доложили о состоянии пострадавших в результате стрельбы и пожара в Подмосковье.

"Президент пожелал всем выздоровления и (выразил — ред.) благодарность врачам", — сказала Голикова представителям СМИ.

В агентстве также отметили, что, согласно утверждению спикера Кремля Дмитрия Пескова, президенту РФ доложили о теракте в концертном зале "в первые минуты". Пресс-секретарь утверждает, что Путин постоянно получает информацию о происходящем.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин выступит с обращением по поводу теракта в "Крокусе", однако позже агентство заявило, что анонсированное им на RuTube обращение президента не состоится.

"Ссылка на "трансляцию" обращения Путина в канале "РИА Новости" в Rutube была вызвана технической ошибкой", — заявили журналисты.

Теракт в "Крокусе": что известно

Напомним, 22 марта в городе Красногорск Московской области Российской Федерации раздались выстрелы в концертном зале Crocus City Hall перед выступлением группы "Пикник". Неизвестные открыли огонь из автоматов, после чего бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего произошел масштабный пожар.

По информации Следственного комитета РФ, в результате происшествия погибло более 60 человек. В то же время российские СМИ пишут о 70 погибших, многие из которых задохнулись из-за дыма, прячась от стрельбы в туалетах, комнатах для кормления и помещениях для хранения инвентаря.

Официальные лица США в комментарии СМИ заявили, что ответственность за террористический акт в концертном зале Crocus City Hall несет Исламское государство (ИГИЛ). По их словам, в марте Вашингтон получил разведданные о том, что отделение "Исламского государства" ИГИЛ-К, базирующейся в Афганистане, занимается подготовкой теракта в Москве.