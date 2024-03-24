В полицейском участке Еревана прогремели взрывы: есть раненые, — СМИ (видео)

По сообщениям местных пабликов, здание отделения полиции штурмуют представители армянского союза "Боевое братство", которые таким образом пытаются освободить ранее задержанных членов организации.

Чрезвычайная ситуация сложилась в Ереване, где вооруженные люди ворвались в здание полицейского участка. Об этом пишет армянское информагентство News.am.

Как уточняет агентство, нападение случилось в ереванском районе Нор-Норк. На видео, которое разместила в соцсети Facebook пользователь Армине Мелконян, видно, как вооруженные люди вошли в здание и затем началась стрельба и произошел взрыв.

"В полиции нам сообщили, что выезжают на место происшествия, чтобы выяснить, что там происходит. Подробностей в полиции не рассказали, отметив только, что получили сообщение об инциденте", — подчеркивает News.am.

Позже пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян сообщил, что действительно была попытка проникновения в отделение полиции в этом районе Еревана. Есть раненные нападавшие, которые доставлены в местную больницу с осколочными ранениями.

"Нападение на отдел полиции в Ереване совершили три человека, двое из них ранены в результате взорванной ими же гранаты. Один человек, вооруженный гранатой, остается у отдела", — заметил представитель правоохранительных органов, комментируя инцидент "Радио Свобода".

Что хотели нападавшие

"Радио Свобода" ранее в воскресенье, 24 марта, сообщило, что по подозрению в незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов под стражу были взяты 49 членов союза "Боевого братства".

Как сообщило азербайджанское издание beztor.az, ссылаясь на армянские соцсети, здание отделения полиции штурмуют именно представители "Боевого братства", которые таким образом пытаются освободить ранее задержанных членов организации.

В то же время часть армянских медиа, а также само "Боевое братство" опровергают причастность членов этой организации к происходящему в полицейском участке.

Вместе с тем почти все арестованные в течение сегодняшнего дня люди уже освобождены.

Что известно о союзе "Боевое братство"

Как пишет "Радио Свобода", представители "Боевого братства" в последний год в приграничных районах Товузгалы проводили мероприятия по "повышению способности к самообороне армянского населения".

В воскресенье днем ​​они планировали посетить Верхний Воскепар для тактических тренировок. Однако полиция призвала их не ехать, исходя из соображений безопасности. Члены союза предложили им компромиссное решение — отправиться в Баганис, что также было отклонено.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к жителям сел Воскепар и Киранц, что важно не допустить войны. Он говорил об объединении армянских сел Тавушской области и границы перед Беркабером в одно целое.

Напомним, Фокус писал, что в феврале премьер-министр Армении Николо Пашинян заявил: его страна не будет выступать на стороне РФ во время российско-украинской войны. 29 января армянское правительство обнародовало предложение к Азербайджану: планируют заключить соглашение о ненападении.