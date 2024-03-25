Трамп добился отсрочки на 10 дней для внесения $454 млн, чтобы не потерять недвижимость, — Reuters

Дональд Трамп в течение 10 дней должен внести залог в размере 175 миллионов долларов, иначе его недвижимость так и останется под угрозой конфискации.

Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник, 25 марта, выиграл заявку на приостановление вынесения ему решения по гражданскому делу о мошенничестве на сумму 454 миллиона долларов, если он внесет залог в размере 175 миллионов долларов в течение 10 дней. Об этом пишет агентство Reuters.

Так называемая победа бывшего президента США не позволяет властям штата Нью-Йорк начать арест его активов уже в понедельник.

"Апелляционный суд штата среднего уровня удовлетворил просьбу Трампа об отсрочке исполнения решения от 16 февраля против него за завышение его собственного капитала и стоимости его недвижимости с целью обмана инвесторов и кредиторов, пока он рассматривает его апелляцию по этому делу", — объясняет агентство.

Это решение смягчает острый дефицит средств, вызванный растущими судебными расходами Трампа.

Генеральная прокуратура и адвокаты Трампа не сразу ответили на запросы о комментариях.

Трамп, который стремится вернуться на пост президента в этом году всеми возможными усилиями, заявил в социальных сетях, что его могут заставить продать активы по потенциальным "ценам распродажи" для внесения залога по делу, возбужденному генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс.

Ситуация на утро 25 марта

Кандидат от Республиканской партии должен был либо выплатить указанную сумму из собственного кармана, либо внести залог, пока адвокаты экс-президента будут оспаривать решение судьи Артура Энгорона от 16 февраля. При этом под прицелом генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс находилась недвижимость Трампа на Манхэттене, в частности знаменитая башня Trump Tower, а также поле для гольфа и поместье Seven Springs.

"Этот случай развенчивает миф о Трампе как преуспевающем бизнесмене", — подчеркивает агентство.

Утром 25 марта Трамп написал в социальных сетях, что размер штрафа, установленный судьей Энгороном, был "мошенническим".

"Это должен быть ноль, я не сделал ничего неправильного!" — заверил экс-президент.

Напомним, что предвыборный штаб Трампа в пятницу, 22 марта, призвал к пожертвованиям от "одного миллиона патриотов, поддерживающих Трампа", заявив, что "знаковая башня Трампа" входит в число объектов недвижимости, находящихся под угрозой конфискации.

Что предшествовало

В феврале 2024 года суд в Нью-Йорке обязал экс-президента США уплатить 454 миллиона штрафа, включая проценты, по так называемому делу о мошенничестве. В постановлении суда говорилось, что бизнес-империя бывшего главы государства Trump Organization завышала стоимость своей недвижимости, таким образом получая более выгодные банковские кредиты.

Прокуратура штата Нью-Йорк инкриминировала Трампу семь обвинений, среди которых — мошенничество, подделка документов, составление ложных финансовых отчетов. Это решение стало результатом рассмотрения гражданского иска против Трампа, поданного в сентябре 2022 года генпрокурором штата Нью-Йорк.

Ранее адвокаты экс-президента подали в суд заявление, в котором призвали апелляционный суд штата отложить исполнение решения, утверждая, что сумма является чрезмерной. Защита Трампа попросила разрешить ему внести залог в размере 100 миллионов, пока он подает апелляцию на решение суда. Однако суд отклонил заявление, а 30 компаний-поручителей не ответили на запрос Трампа о залоге.

Кроме того, с финансовыми проблемами столкнулась президентская кампания Трампа, которой не стали помогать известные доноры Республиканской партии, а также Илон Маск, с которыми Трамп встретился накануне в поисках финансирования президентской гонки.

Напомним, 6 марта сообщалось, что победа Дональда Трампа приведет к "хаосу, расколу и темноте", о чем заявил нынешний президент США Джо Байден. Лидер Белого дома считает, что Дональдом Трампом руководит обида и воровство. Он не сфокусирован на американском народе.

В то же время 19 марта Дональд Трамп заверил, что США будут оставаться в составе Североатлантического альянса, но предостерег европейские страны от "злоупотребления" поддержкой Штатов.