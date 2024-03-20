Не нашел деньги на залог: у Трампа могут конфисковать 58-этажный Trump Tower

Если Дональд Трамп до конца недели не внесет 464 миллиона долларов залог — прокуратура может начать арест его имущества по делу о мошенничестве.

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Экс-президенту США Дональду Трампу не удалось найти деньги на залог для обеспечения судебного решения по делу о мошенничестве на сумму 464 миллиона долларов. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на адвокатов Трампа.

Период автоматической остановки исполнения решения, который был выдан судьей Артуром Энгороном и длится 30 дней, истекает уже 25 марта. Затем генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс получит возможность начать арест активов Трампа, если апелляционный суд не вмешается в ситуацию. То есть бывший президент оказался в настолько сложной финансовой ситуации, что в итоге может потерять свое самое ценное имущество, включая знаменитый 58-этажный Trump Tower и клуб во Флориде.

Эксперты ВВС указывают, что если Трамп хочет продолжить апелляцию по этому делу, он должен представить всю сумму наличными или обеспечить залог от частной компании до 25 марта. Однако в понедельник, 18 марта, его адвокаты заявили, что, несмотря на их "усердные усилия", найти компанию, готовую выступить в качестве гаранта полной суммы, оказалось "практически невозможно".

"Мы действительно находимся в момент серьезного кризиса как для Трампа лично, так и для его бизнеса", — сказал профессор Уилл Томас из Школы бизнеса Росса при Мичиганском университете.

Какими могут быть сценарии развития событий в деле Трампа о мошенничестве

Первый — Трамп получит паузу

До 25 марта коллегия судей апелляционного суда примет решение о том, можно ли приостановить исполнение решения на сумму 464 миллионов долларов, пока Трамп подает апелляцию. Это был бы самый лучший сценарий для бывшего президента, который, несомненно, хотел бы избежать необходимости выплачивать 16% от чистой стоимости его активов, которые, по данным Forbes, составляют 2,6 миллиарда долларов.

"У Трампа есть активы в штате Нью-Йорк, на которые может быть наложен арест, поэтому суд может принять во внимание, что он сможет выплатить штраф, если проиграет апелляцию", — считает Томас.

Вместе с тем Трамп пытается отменить решение судьи о том, что он должен миллионы в виде потенциально упущенных процентов банкам, которые ссудили ему деньги, и от прибыли, полученной от продажи его нью-йоркского поля для гольфа и отеля в Вашингтоне.

Адвокаты истцов считают, что Трамп может получить отсрочку, однако их клиенты не будут ждать паузу.

Второй — Трамп внесет залог

Экс-президент все еще может найти способ внести залог — за определенную плату, однако, по словам адвокатов, это может быть непросто. То есть надо, чтобы компания, предоставляющая залог, согласилась выплатить финансовый штраф, если Трамп проиграет апелляцию и не сможет сделать это сам.

Однако юридическая команда Трампа заявила, что они уже обратились к 30 компаниям, но безуспешно.

"Трамп не настолько богат, как он заставляет верить общественность, или же он не подготовился к такому возможному решению", — подчеркнул Ренато Мариотти, адвокат, представляющий интересы крупных застройщиков.

Третий — компромиссный

Суд может потребовать от Трампа внести залог на меньшую сумму, пока он обжалует решение. Экс-президент уже обратился в апелляционный суд с просьбой разрешить ему внести залог в размере 100 млн долларов. Эта просьба была отклонена судьей.

"В качестве альтернативы суд может попросить Трампа подписать заявление под присягой о том, что у него есть активы в Нью-Йорке и он понимает, что они могут быть арестованы, если он проиграет апелляцию", — заключил Томас.

Адвокат подчеркнул, что если Трамп будет вынужден заплатить всю сумму наперед, это "принесет ему непоправимый ущерб",

Четвертый — Трамп выплачивает штраф

Не имея залога на полную сумму, Трамп может попытаться оплатить решение суда собственными деньгами. В 2023 году он заявил в суде, что у него есть 400 миллионов долларов в ликвидных активах.

По мнению экспертов, чтобы быстро получить наличные для покрытия оставшейся части штрафа, он может попытаться рефинансировать свою недвижимость или быстро продать некоторые из своих активов, однако это все равно может занять время.

Он также может объявить о банкротстве, что позволит ему избежать выплаты судебного решения.

"Но банкротство может оказаться дорогостоящим и нанесет удар по репутации Трампа в год выборов. Практически это самое разрушительное, что Дональд Трамп может сделать со своим имиджем", — замечает Томас.

Пятый — Нью-Йорк забирает активы Трампа

Если до 25 марта Трамп не найдет способ оплатить решение по делу о мошенничестве или внести залог, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс может начать взимать пошлину и забрать его активы. Она уже заявила, что сделает это, если он не заплатит.

Эксперты говорят, что это еще один худший сценарий для Трампа, поскольку он может потерять некоторые из своих самых известных объектов недвижимости, включая 58-этажный Trump Towers и клуб во Флориде.

"Штат может арестовать несколько активов, поскольку ни один из принадлежащих Трампу объектов недвижимости сам по себе не стоит 450 млн долларов", — заявил Митчелл Эпнер, адвокат, занимающийся коммерческими спорами.

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Напомним, 6 марта сообщалось, что победа Дональда Трампа приведет к "хаосу, расколу и темноте", о чем заявил нынешний президент США Джо Байден. Лидер Белого дома считает, что Дональдом Трампом руководит обида и воровство. Он не сфокусирован на американском народе.

Вместе с тем 19 марта Дональд Трамп заверил, что США будут оставаться в составе Североатлантического альянса, но предостерег европейские страны от "злоупотребления" поддержкой Штатов.