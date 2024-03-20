Якщо Дональд Трамп до кінця тижня не внесе 464 мільйони доларів застави, прокуратура може почати арешт його майна у справі про шахрайство.

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Експрезиденту США Дональду Трампу не вдалося знайти гроші на заставу для забезпечення судового рішення в справі про шахрайство на суму 464 мільйони доларів. Про це повідомляє ВВС із покликанням на адвокатів Трампа.

Період автоматичного зупинення виконання рішення, який був виданий суддею Артуром Енгороном і триває 30 днів, закінчується вже 25 березня. Потім генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс отримає можливість почати арешт активів Трампа, якщо апеляційний суд не втрутиться в ситуацію. Тобто колишній президент опинився в настільки складній фінансовій ситуації, що в підсумку може втратити своє найцінніше майно, включно зі знаменитим 58-поверховим Trump Tower і клубом у Флориді.

Експерти ВВС вказують, що якщо Трамп хоче продовжити апеляцію в цій справі, він повинен представити всю суму готівкою або забезпечити заставу від приватної компанії до 25 березня. Однак у понеділок, 18 березня, його адвокати заявили, що, попри їхні "старанні зусилля", знайти компанію, готову виступити гарантом повної суми, виявилося "практично неможливо".

"Ми дійсно перебуваємо в момент серйозної кризи як для Трампа особисто, так і для його бізнесу", — сказав професор Вілл Томас зі Школи бізнесу Росса при Мічиганському університеті.

Якими можуть бути сценарії розвитку подій у справі Трампа про шахрайство

Перший — Трамп отримає паузу

До 25 березня колегія суддів апеляційного суду ухвалить рішення про те, чи можна призупинити виконання рішення на суму 464 мільйонів доларів, поки Трамп подає апеляцію. Це був би найкращий сценарій для колишнього президента, який, безсумнівно, хотів би уникнути необхідності виплачувати 16% від чистої вартості його активів, які, за даними Forbes, становлять 2,6 мільярда доларів.

"У Трампа є активи в штаті Нью-Йорк, на які може бути накладено арешт, тому суд може взяти до уваги, що він зможе виплатити штраф, якщо програє апеляцію", — вважає Томас.

Водночас Трамп намагається скасувати рішення судді про те, що він заборгував мільйони у вигляді потенційно упущених відсотків банкам, які позичили йому гроші, і від прибутку, отриманого від продажу його нью-йоркського поля для гольфу та готелю у Вашингтоні.

Адвокати позивачів вважають, що Трамп може отримати відтермінування, однак їхні клієнти не чекатимуть на паузу.

Другий — Трамп внесе заставу

Експрезидент усе ще може знайти спосіб внести заставу — за певну плату, однак, за словами адвокатів, це може бути непросто. Тобто треба, щоб компанія, яка надає заставу, погодилася виплатити фінансовий штраф, якщо Трамп програє апеляцію та не зможе зробити це сам.

Однак юридична команда Трампа заявила, що вони вже звернулися до 30 компаній, але безуспішно.

"Трамп не настільки багатий, як він змушує вірити громадськість, або ж він не підготувався до такого можливого рішення", — наголосив Ренато Маріотті, адвокат, який представляє інтереси великих забудовників.

Третій — компромісний

Суд може вимагати від Трампа внести заставу на меншу суму, поки він оскаржить рішення. Експрезидент уже звернувся до апеляційного суду з проханням дозволити йому внести заставу в розмірі 100 мільйонів доларів. Це прохання було відхилено суддею.

"Як альтернативу суд може попросити Трампа підписати заяву під присягою про те, що в нього є активи в Нью-Йорку й він розуміє, що вони можуть бути заарештовані, якщо він програє апеляцію", — підсумував Томас.

Адвокат підкреслив, що якщо Трамп буде змушений заплатити всю суму наперед, це "завдасть йому непоправної шкоди",

Четвертий — Трамп виплачує штраф

Не маючи застави на повну суму, Трамп може спробувати оплатити рішення суду власними грошима. У 2023 році він заявив у суді, що має 400 мільйонів доларів у ліквідних активах.

На думку експертів, щоб швидко отримати готівку для покриття решти штрафу, він може спробувати рефінансувати свою нерухомість або швидко продати деякі зі своїх активів, однак це все одно може зайняти час.

Він також може оголосити про банкрутство, що дозволить йому уникнути виплати судового рішення.

"Але банкрутство може виявитися дорогим і завдасть удару по репутації Трампа в рік виборів. Практично це найбільш руйнівне, що Дональд Трамп може зробити зі своїм іміджем", — зауважує Томас.

П'ятий — Нью-Йорк забирає активи Трампа

Якщо до 25 березня Трамп не знайде спосіб оплатити рішення в справі про шахрайство або внести заставу, генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс може почати стягувати мито й забрати його активи. Вона вже заявила, що зробить це, якщо він не заплатить.

Експерти кажуть, що це ще один найгірший сценарій для Трампа, оскільки він може втратити деякі зі своїх найвідоміших об'єктів нерухомості, включно з 58-поверховим Trump Tower і клубом у Флориді.

"Штат може заарештувати кілька активів, оскільки жоден із об'єктів нерухомості, що належать Трампу, сам по собі не коштує 450 млн доларів", — заявив Мітчелл Епнер, адвокат, який займається комерційними спорами.

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Нагадаємо, 6 березня повідомлялося, що перемога Дональда Трампа призведе до "хаосу, розколу й темряви", про що заявив нинішній президент США Джо Байден. Лідер Білого дому вважає, що Дональдом Трампом керує образа та злодійство. Він не сфокусований на американському народові.

Водночас 19 березня Дональд Трамп запевнив, що США залишатимуться в складі Північноатлантичного альянсу, але застеріг європейські країни від "зловживання" підтримкою Штатів.