Глава ФСБ обвинил Украину в теракте в "Крокус Сити": есть ли доказательства

По словам председателя ведомства Александра Бортикова, теракт был организован радикальными исламистами, которых якобы обучали украинские спецслужбы на Ближнем Востоке. Он считает, что стрельбу устроили для того, чтобы "раскачать ситуацию" и вызвать панику у россиян.

Глава Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников обвинил Украину в причастности к подготовке теракта в Crocus City Hall в Подмосковье. Об этом 26 марта сообщает РИА "Новости".

Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины участвовали в организации нападения, в том числе, обучая нападающих на Ближнем Востоке.

Он отметил, что сам теракт был организован радикальными исламистами. По мнению главы ФСБ, этот инцидент был в интересах западных спецслужб и Украины для дестабилизации обстановки в России.

"(Теракт. — Ред.) нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России", — цитирует издание главу ФСБ.

Бортников заявил о намерении принять ответные меры после теракта. При этом он заявил, что пока не установлен заказчик теракта, но расследование продолжается.

"Мы видим, кто организовывал, кто вербовал, будем делать все, чтобы выявить организаторов", — заявил глава ФСБ.

Кроме того, Бортников подчеркнул, что силовые органы активно работают над задержанными по этому делу, и количество выявленных соучастников возрастет.

Кто виноват в теракте Crocus City Hall на самом деле

Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в подмосковном "Крокус Сити Холлле" и анонсировали новые теракты на территории России. ИГИЛ уверяет, что отыщет способ отомстить за побратимов, плененных после событий в пятницу 22 марта. В обращении отмечается, что месть достанется россиянам в целом и президенту России Владимиру Путину в частности: другие народы, государства, лидеры там не упоминаются.

Теракт в "Крокус Сити Холл"

22 марта в концертном зале "Крокус" под Москвой произошло нападение группы неизвестных вооруженных мужчин. Мужчины прошлись по залам, расстреливая людей, которые пришли на концерт российской группы. На прощание они взорвали гранату — в одном из залов начался пожар.

Фото: РИА

Нападение длилось 18 минут, после чего неизвестные сели в авто и спокойно проехали 450 км до белорусско-российской границы. Тогда их догнали и задержали силовики. Задержанных избили, требуя признания в нападении: подключали ток, отрезали ухо.

Фото: Telegram

Следственный комитет РФ и Владимир Путин раз за разом повторяют, что к теракту причастна Украина. При этом США отмечают, что за нападение ответственны члены ИГИЛ — об этом россиянам сообщали за три недели до атаки.