Почему украинские беженцы не едут во Францию: объяснение Politico

Несовершеннолетние имеют право оставаться во Франции без какого-либо официального разрешения, поэтому их редко включают в статистику временных переселенцев, уточнили в Евростате.

В том, что касается статистики принятых украинских беженцев, Франция заметно отстает от других стран Евросоюза. Об этом сообщает Politico.

По оценкам Евростата, в европейских странах свой временный дом нашли 4,3 млн украинских переселенцев.

В январе Франция опубликовала статистику, согласно которой из Украины с начала полномасштабного вторжения переехали только 64 720 беженцев. Для сравнения, согласно данным МВД ФРГ, в Германии уже 1,65 млн украинцев.

По данным Евростата, Польша приняла 1 млн украинцев. Статистика Франции также уступает Ирландии, где на 5 млн местных жителей приходится больше 100 тысяч жителей Украины.

В Польше, странах Балтии, Чехии, Словакии и Болгарии на тысячу населения приходится 25 беженцев. Во Франции же на 1000 граждан только 1 выходец из Украины.

Во многих странах ЕС статистика прибывших беженцев растет, но в Нидерландах, Австрии, Франции и Эстонии снижается

Отчасти это объясняется демографией: из 65 тысяч, которым Франция предоставила временное убежище к концу января, только 25% младше 18 лет.

Несовершеннолетние имеют право оставаться во Франции без какого-либо официального разрешения, поэтому их редко включают в статистику временных переселенцев, уточнили в Евростате.

Жерар Садик из НПО La Cimade считает, что общая статистика не учитывает 30 тысяч украинцев, находящихся во Франции.

Еще одно объяснение — языковое. Славянские страны привлекают больше украинских беженцев. В числе прочего, упоминаются и объяснения о том, что эти страны географически ближе к Украине, финансовая поддержка и наличие диаспоры.

"Насколько я понимаю, Франция не соответствует трем этим требованиям", — объяснила Евгения Близнюк, гендиректор исследовательской компании Gradus, которая изучает опыт Украины за рубежом. По ее словам, Франция находится достаточно далеко, пособия "значительно ниже", чем в Германии, также здесь не было многочисленной украинской диаспоры. Представители правозащитных групп упоминают и о бюрократии.

С статистике Франции не учитываются многие несовершеннолетние украинцы

50-летняя Наталья Хоменко переехала во Францию с началом полномасштабного вторжения. Ей было проще устроиться благодаря знанию языка. Но она считает, что больше чем знание языка, ей помогли другие украинцы.

Она называют Францию страной бумажной волокиты, но все же сложностей с обновлением статуса, что нужно делать каждые полгода, у нее не возникло.

Бороться с бюрократией, по ее словам, помогут многочисленные группы на Facebook.

Если в таких странах, как Германия, поддержка организована на государственном уровне, то во Франции различные организации и группы поддержки помогают переселенцам.

"Помогают многие частно-общественные организации, много поддержки идет от самих граждан, французов, которые открыли свои двери", — объяснила она.

Представители UNHCR отметили, что государственная программа поддержки переселенцев помогла найти дом 17 тысячам беженцев.

Напомним, что в Чехии для некоторых украинцев отменят статус временной защиты.

Также сообщалось, что украинка вернулась в Киев из-за плохого состояния квартиры в Великобритании.