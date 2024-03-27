Теракт в "Крокусе": в ISW объяснили, почему Лукашенко сказал, что террористы ехали в Беларусь

По мнению американских аналитиков, у Лукашенко очень мало очевидных мотивов врать, так как заявление о том, что подозреваемые ехали в Беларусь может вызвать много вопросов к Минску. В ISW полагают, что белорусский политик решил поднять эту тему, чтобы обезопасить себя от возможного давления Кремля в будущем.

Александр Лукашенко заявил, что террористы, устроившие стрельбу и поджег в "Крокус Сити Холл", изначально двигались в сторону Беларуси, вероятно, чтобы упредить дискуссию о гипотетических связях преступников с Минском. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 26 марта.

Аналитики указали на то, что заявление Лукашенко о том, что террористы "не смогли проникнуть в Беларусь" благодаря действиям белорусских спецслужб, противоречит заявлению президента РФ Владимира Путина о якобы движении подозреваемых к границе с Украиной.

По информации ISW, предполагаемое место задержания террористов расположено примерно в 95 километрах от украинской границы в ближайшей точке или в 130 километрах от пересечения трассы Е101 с Украиной. Эта точка также находится примерно в 124 километрах от границы с Беларусью и примерно в 25 километрах от автомагистрали А-240, ведущей в Гомель.

В отчете говорится, что заявление Лукашенко о якобы предотвращении проникновению террористов в Беларусь предполагает сценарий, при котором нападавшие первоначально двигались по трассе А-240, однако увидели блокпосты или другие сдерживающие факторы и изменили свой курс на восток по лесным дорогам на трассу Е101.

Аналитики также подчеркнули, что у Лукашенко очень мало очевидных мотивов врать, так как заявление о том, что нападавшие ехали в Беларусь может вызвать вопросы о том, почему, по их мнению, им там будет безопаснее, и кто, по их мнению, может их там принять.

"Лукашенко, возможно, хотел упредить дискуссию о гипотетических связях нападавших с Беларусью, заявив, что белорусские силы сыграли важную роль в их арестах. Хотя заявление Лукашенко подрывает устоявшуюся кремлевскую позицию, оно снижает его уязвимость перед попытками Кремля использовать закрытую информацию об первоначальных планах побега нападавших для оказания давления на него в будущем", — заключили в ISW.

Задержание подозреваемых в теракте в "Крокусе": Что сказал Лукашенко

Александр Лукашенко 26 марта заявил, что Беларусь перекрывала границу с Россией, чтобы не пропустить террористов, совершивших теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

По словам политика, для перекрытия границы были задействованы силы МВД, КГБ, военные из некоторых частей.

"Их кураторы, у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения, — они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас", — сказал он.

Напомним, 23 марта Официальные лица США подтвердили заявления СМИ о том, что ответственность за террористический акт в концертном зале Crocus City Hall (Крокус Сити Холл) в Московской области Российской Федерации несет Исламское государство (ИГИЛ).

Кроме того, 26 марта СМИ сообщили, что ближайшие соратники Владимира Путина подхватывают его утверждения о якобы причастности Украины к теракту, однако многие представители политической и деловой элиты РФ не верят в связь Киева с террористами.