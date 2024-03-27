Из офиса Европола в Гааге исчезли секретные документы с личными данными сотрудников, — Politico

По информации журналистов, некоторые из потерянных документов были обнаружены благодаря мужчине, который нашел их в общественном месте и принес в местное отделение полиции.

В Европоле — главном полицейском управлении Евросоюза — расследуют исчезновение конфиденциальных данных высших должностных лиц ведомства. Об этом сообщает Politico.

Согласно внутренней записке агентства, с которой ознакомилось Politico, а также из разговоров с нынешними и бывшими сотрудниками ведомства, личные дела исполнительного директора Европола Кэтрин Де Болле и других высокопоставленных чиновников управления исчезли еще до сентября 2023 года.

Вместе с тем, как отмечает издание, файлы должны были находиться под замком, в безопасной камере хранения внутри штаб-квартиры Европола в Гааге.

"6 сентября 2023 года в дирекции Европола сообщили об исчезновении личных дел нескольких сотрудников. После проверки всех записей ведомство обнаружило, что отсутствуют некоторые файлы", — подчеркивает Politico.

С тех пор, по словам издания, европейские правоохранительные органы погрязли в детективном расследовании.

"Учитывая роль Европола как правоохранительного органа, исчезновение личных дел сотрудников является серьезным инцидентом с нарушением безопасности и личных данных", — говорится в записке, опубликованной во внутренней системе сообщений Европола.

Politico рассказало некоторые детали инцидента, которые стали известны от инсайдеров — действующих и бывших сотрудников ведомства. По их словам, некоторые из потерянных документов были обнаружены благодаря жителю Гааги, который нашел их в общественном месте и принес в местное отделение полиции.

"Личные файлы принадлежали исполнительному директору Европола Катрин Де Болле и трем ее заместителям. После этого руководителя отдела кадров агентства отправили "в административный отпуск", — заметили инсайдеры.

Кроме этого, один из чиновников заявил, что пропавшие файлы могут содержать информацию о заявке на работу чиновника, соответствующее обучение, даты рождения, семейное положение, детей, текущий адрес и другую типичную информацию, которую хранит отдел кадров.

"Очень немногие знают код от сейфа, непосредственно знакомы с процедурой. Неясно, как были взяты файлы", — акцентировал один из чиновников.

Что известно о Европоле

Европол является одним из крупнейших агентств ЕС, координирующим крупные международные расследования и операции совместно с национальными полицейскими органами и партнерами, такими как Интерпол и ФБР США.

Что касается соблюдения конфиденциальности данных, в том числе персональных, кадровые файлы Европола в печатном виде хранятся запертыми в сейфе, в комнате, предназначенной только для ограниченного доступа персонала.

В агентстве работают в общей сложности более 1400 сотрудников. Отдел кадров Европола с 2016 года возглавлял Массимилиано Беттин, который ранее занимал должность главного маршала полиции Италии.

Напомним, бриллианты, криптовалюта и тысячи евро наличных изъяты в ходе спецоперации, которую провели агенты национальной полиции Испании совместно с Европолом (EUROPOL).