Золотые слитки и старинные монеты: мужчина пытался отправить в США культурные ценности

По информации следствия, подозреваемый пытался переслать культурные и исторические ценности обычной почтой.

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Киевская областная прокуратура 11 марта сообщила жителю Киевской области о подозрении в законченном покушении на контрабанду культурных и исторических ценностей. Об этом пресс-служба прокуратуры пишет в официальном телеграм-канале.

По данным следствия, подозреваемый под видом декоративных сувениров пытался отправить в США культурные ценности.

"Он тщательно замаскировал от таможенных органов шесть старинных монет арабского Халифата, отчеканенных в VIII-X веках, и восемь платежных слитков, которые использовались на территории Украины в период VIII-XII веков", — уточняет прокуратура.

Согласно выводам экспертизы, монеты и слитки имеют историческое, этнографическое, художественное и научное значение.

Мужчину задержали во время отправки международной посылки. Фигуранту сообщено о подозрении в покушении на контрабанду культурных и исторических ценностей по ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, летом 2023 года пограничники предотвратили контрабанду коллекции старинных монет.

Ранее пограничники совместно с таможенниками помешали вывозу в Польшу коллекции монет и банкнот.

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Драгоценная контрабанда: из Украины пытались вывезти коллекцию монет и "Кобзар" 1942 года (фото)

Напомним, Фокус писал, что коллекцию окаменелостей, возраст которых достигает 407 миллионов лет и которые содержат отпечатки древних вымерших рыб, конфисковали украинские таможенники в Киеве.

На Киевщине в июне 2021 года СБУ пресекла продажу уникальных ценностей времен Киевской Руси. Контрабандисты пытались вывезти из Украины древнее оружие, украшения и монеты, считает следствие. Происхождение объектов уже подтвердила экспертиза.