Восхождение дракона. Кормчий Мао преодолевает хаос, оглядываясь на Сталина

Китай — одна из ведущих экономик мира и крупнейшая политическая сила. Лидеры Китая, его победы, ошибки, стратегии и планы — в цикле "Восхождение дракона".

По всему миру распространяются войны. Все четче прослеживается линия разлома и, к сожалению, Украине не удалось оказаться в стороне от этих процессов. Украинская нация в течение последнего века оказывается в эпицентре противостояния различных мировых систем, и на этот раз речь идет о расколе между "Западом" и "Востоком", а именно — векторами развития. Куда двигаться — вперед в будущее, очерченное на рубеже тысячелетий интеллектуалами государств "золотого миллиарда", или в мир ревизионизма, законсервировав "лучшее из прошлых эпох"? И хотя за идеей о прекрасном величественном прошлом четко прослеживаются контуры одного "кремлевского историка", однако на самом деле за ним стоит сила куда более мощная и с гораздо более мощным не только историческим, но и философским багажом. И находится она не где-нибудь, а под самыми небесами.

Что такое — современный Китай? Фокус подготовил серию материалов о формировании Китайской Народной Республики в ее современном виде.

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Поднебесная цивилизация — тысячелетний Китай

Китай действительно может похвастаться многотысячной практически непрерывной историей. Точнее она была циклической. Время от времени власть у над китайскими земледельцами захватывали кочевники, которые позже ассимилировались, растворяя свои традиции в "величественной китайской культуре". Затем следовали феодальные распри, государство распадалось или просто ослаблялось и его снова захватывали кочевники. И так циклы повторялись тысячелетиями.

Если современные Египет, Индия, Ирак, Сирия, Греция и Италия имеют лишь территориальное отношение к знаменитым древним цивилизациям, то китайцы подчеркивают непрерывность своей государственно-философской традиции. Конечно прямо связывать современный Китай с первыми земледельческими государственными образованиями в долинах рек Янцзы и Хуанхэ довольно трудно, однако совсем абсурдным и бессодержательным это утверждение тоже назвать нельзя.

Китай завоевали монголы, однако в самой поднебесной этот период трактуют как правление династии Юань, которая просто была монгольского происхождения. Почти четыреста лет назад поднебесную покорили манчжуры и они основали последнюю династию Цин, которая пала в 1911 году. После этого наступили несколько десятилетий "межцарствия" (что, как отмечалось выше, в китайской истории случалось не впервые) — гражданской войны между многими силами, крупнейшими из которых были националисты (Гоминьдан) и Коммунистическая партия Китая (КПК). Война завершилась победой коммунистов во главе с Мао Цзэдуном в 1949 году.

Будет ли считаться компартия Китая очередной династией, возглавившей поднебесную империю, разберутся историки будущего, по крайней мере непотизм в ней присутствует. Также противостояние с Тайванем может войти в историю как борьба между династиями-претендентами на престол. Китайцы все это уже неоднократно переживали.

Коммунистический Китай — первые дипломатические шаги

Перенесемся из прошлых тысячелетий в более приближенную историю последних десятилетий. Коммунистическая партия Китая и ее лидер Мао Цзэдун были окрылены успехом и стремились изменить жизненный уклад как в самой Поднебесной, так и нести революционные изменения во внешний мир. Это напоминало энтузиазм российских большевиков в начале 1920-х.

Однако на практике, конечно, все было намного сложнее. Руководство китайских коммунистов относилось с чрезвычайным уважением к лидерам СССР, у которых за спиной был опыт трех десятилетий управления социалистическим государством. На своей встрече со Сталиным в декабре 1949 года Мао, как прилежный ученик, прислушивался к советам старшего и более опытного наставника, который советовал ему взять контроль над основными ресурсами в стране и не спешить сближаться с "империалистами" (США и Великобританией). Последнее было однозначно выгодно Москве, которая намеревалась использовать новообразованное коммунистическое государство как своего бешеного пса.

Эта концепция была быстро реализована. 14 февраля 1950 года СССР и КНР подписали союзническое соглашение, а уже в конце того же года китайцы вступили в прямое столкновение с США в рамках корейской войны. Участие США КНР и СССР в Корейской войне 1950-1953 гг. было "гибридным" с дипломатической точки зрения, что помогло избежать эскалации, однако фактически китайские солдаты убивали американских и сами погибали от их пуль. КНР потеряла сотни тысяч солдат в этой войне.

Поэтому в Вашингтоне воспринимали КНР как основную угрозу своим интересам в азиатско-тихоокеанском регионе. США не признавали коммунистический Китай, который контролировал всю материковую часть бывшей империи, включая аннексированный Тибет, Синьцзян и Маньчжурию, зато сотрудничали с Гоминьдановской Республикой Китай, которая получила место постоянного члена Совета Безопасности ООН, несмотря на то, что фактически контролировала только остров Тайвань.

Сталин и Мао на почтовой марке КНР

Пекин под давлением Москвы отказался от посягательств на внешнюю Монголию и признал подконтрольную СССР Монгольскую народную республику, однако коммунисты не могли смириться с существованием альтернативного Китая, который признавали большинство других государств. Де-юре гигантская Китайская народная республика, площадью более девяти миллионов квадратных километров была серой зоной, которую большинство государств мира, в том числе и ООН, считали сепаратистским образованием, отколовшимся от правительства Республики Китай. Интересно, что такое сюрреалистическое положение вещей было больше выгодно Москве, ведь это делало правительство в Пекине полностью подконтрольным Кремлю в вопросах геополитики.

В Пекине понимали все "преимущества" такого статуса и пытались выйти из дипломатической изоляции после смерти Сталина. Однако с контактами с Западными государствами не складывалось. В Женеве (1954 год) провалились переговоры с Великобританией, а с США КНР достигла максимальной конфронтации после попыток захватить Тайвань, которые вошли в историю под названием "Кризиса в тайваньском проливе". Китайская освободительная армия начала с бомбардировок маленьких островных поясов к северу от Тайваня. Однако тогда в середине 1950-х США (президентом тогда был ветеран Второй мировой войны генерал Дуайт Эйзенхауэр) проявили решительность и заявили о готовности применить военную силу в случае вторжения китайской армии на Тайвань. В конце концов второй кризис свелся к бомбардировке островов снарядами, начиненными пропагандистскими листовками по нечетным дням недели. Тайваньцы отвечали аналогичными действиями по четным дням недели. Такой взаимный "обстрел" продолжался более двадцати лет вплоть до 1979 года.

Окончательно побив горшки с Западом, и столкнувшись с большей военной силой, в Пекине развернулись к странам Третьего мира. Коммунистическая верхушка искренне надеялась возглавить национально-освободительное движение порабощенных народов. Эта инициатива вошла в историю как Бадунский процесс по наименованию индонезийского города, где прошла конференция стран Третьего мира в 1955 году и на которую были приглашены представители КНР. Это был дипломатический прорыв и китайские коммунисты с энтузиазмом подошли к этой возможности, представив свое видение развития бывшего колониального мира. Однако китайских представителей быстро опустили с небес на землю. Оказалось, что далеко не все освобожденные народы планируют идти коммунистическим путем. Наоборот, многие из них предпочитают строить либеральную демократию западного образца (в частности крупнейшая новообразованная постколониальная страна — Индия). А значительная часть уже построили авторитарные режимы (в частности хозяин саммита — Индонезия и Пакистан) и они были точно не в восторге от декларируемого Китаем народовластия.

Мао Цзэдун понимал, что проблема была совсем в другом, ведь народовластие в самой КНР (как и в СССР и других коммунистических государствах) было лишь декларированным, на бумаге. На самом деле неприятие инициатив КНР таилось в другом. Яфенг Ся, доцент истории Восточной Азии и дипломатической истории Лонг-Айлендского университета отмечает, что Пекину просто нечего было предложить всем этим государствам. США и СССР предлагали им ресурсы, в частности военно-технологическую поддержку. КНР же выступила просто с пустыми пафосными декларациями. Чтобы стать лидером, нужно им быть в военном, технологическом и экономическом плане. Коммунистический Китай образца середины 1950-х годов это была гигантская очень бедная аграрная страна, которая еще и "получила по зубам" от США в Корее и Тайваньском проливе.

Мао Цзэдун и Иосиф Сталин. Перенимание советского опыта

Понимая реалии, Мао Цзэдун не смог придумать ничего лучшего как пойти путем своего покойного политического наставника Иосифа Сталина, которого в 1956 году осудили в самом Советском Союзе. Сам Мао не поддержал идеи Хрущева по десталинизации, попыток "ослабить гайки" и сблизиться с Западом. В 1958 году он провозгласил, что следующие 5 лет (КНР по аналогии с СССР с 1953 года работала в формате пятилетних экономических планов), периодом "Большого скачка". Сталинский "рывок" в форме форсированной индустриализации и коллективизации конца 20-х, начала 30-х годов XX века (тоже вторая и третья пятилетки) завершился огромным голодом в сельской местности, в частности Голодомором украинцев, которые не желали участвовать в этих безумных экспериментах. Однако СССР таки был индустриализирован. Большой скачок Маю завершился еще большим голодом — погибло 30-40 млн человек. Такой ужасный диапазон объясняется недостатком информации о событиях в КНР.

Масштабы Голодомора в Украине и его искусственный характер стали полностью понятны только после краха коммунистического режима. Поэтому всю правду о большом скачке Мао Цзэдуна мы узнаем не скоро. Фактом остается лишь разрушение сельского хозяйства аграрного Китая и провал индустриализации — в частности, оказалось, что обрабатывать металл кустарным способом технически невозможно. Такой провал внутренней политики в сочетании с очередной неудачной военной кампанией против Индии в 1959-1960 годах разрушили карьеру Мао Цзэдуна в Китае. Он был лишен своей должности в партийной иерархии и ушел в фактическую политическую пенсию.

За более чем десять лет своего правления государством Мао Цзэдун провел три большие неудачные внешние военные кампании, рассорился со своим стратегическим союзником СССР (он не мог простить десталинизацию — такой большой была его привязанность к своему политическому наставнику), полностью разрушил экономику молодого коммунистического государства, приведя к самому массовому в мире голоду, на территориях, где когда-то вообще зародилось земледелие. Однако ему это все простили и оставили не просто живым и на свободе, но и не убрали из состава партийной элиты. Мао просто лишился статуса "первого среди равных". После его ухода КНР таки начала демонстрировать определенный технологический прогресс и даже обзавелась собственной ядерной бомбой в 1964 году. Однако Мао Цзэдун не собирался уходить в политическое небытие.

В свои 73 года он решил повторить другой шаг своего учителя Иосифа Сталина. Сформировав собственную армию (Красную стражу или хунвейбины) из фанатичной молодежи, численностью миллион человек он провозгласил "культурную революцию" в 1966 году. Де-факто она стала аналогом большого террора в СССР в 1930-х годах. Интересно, что сам Мао Цзэдун за десять лет до того провозгласил кампанию "сто цветов" — плюрализм мнений относительно развития общества. Таким способом он пытался повысить эффективность работы государственного аппарата. Однако взамен Мао получил беспощадную критику самой коммунистической партии Китая и режима в стране, который она создала. Тогда Мао Цзэдун понял, что китайские интеллектуалы и местные "бюргеры" никогда не воспримут идей коммунизма как такового. На них он и направил всю ярость хунвейбинов, попутно сметая и своих конкурентов во внутрипартийной борьбе за власть.

В своё время КПК победила в гражданской войне благодаря консолидации китайского крестьянства, которое составляло подавляющую часть населения страны. Тактика партизанской борьбы в сельской местности, автором которой считается Мало Цзэдун, принесла успех китайским коммунистам и вознесла самого Мао к вершинам власти в коммунистической партии. Спустя почти два десятилетия после победы коммунистов Мао снова вернулся к пролетариату — наиболее обездоленной части общества. Он сконцентрировал в грозную силу всех, кто не нашел себя в новом обществе (а обездоленных после политики "Большого скачка" найти было не так уж и трудно), однако имели большие амбиции. Эта сила в форме красной стражи принесла власть уже ему персонально. В жертву своим амбициям он принес жизни десятков миллионов людей и благосостояние собственной страны.

Мао Цзэдун вознесся к вершинам власти в коммунистической партии Фото: Pexels

Получив абсолютную власть в результате "культурной революции", Мао Цзэдун полностью перекроил внешнюю политику КНР. Почти сразу в 1969 году он пошел на резкое обострение с СССР, следствием которого стал конфликт вокруг острова Даманский (Чжэньбао по китайской версии). А после неудачной попытки переворота министром обороны страны просоветским маршалом Линь Бяо, завершившейся гибелью последнего Мао пошел на немыслимое — сближение с США, таким образом начав новый период в истории Китайской народной республики.

Еще далеко не дракон

Первые десятилетия существования Китайской Народной Республики трудно назвать успешными. Образованная в результате победы коммунистов в многолетней кровавой гражданской войне, КНР пыталась копировать путь, который уже прошел СССР, однако практические последствия были довольно мрачными. Такое впечатление, что китайские коммунисты работали как сломанный фильтр. Вместо того, чтобы выбрать все лучшее из опыта своих старших идеологических товарищей и отбросить все худшее, они наоборот перебрали худшие практики российских коммунистов, не достигнув тех результатов, которых добился СССР.

КНР скопировали индустриализацию и коллективизацию в СССР, которые сопровождались массовым голодом в самом Союзе, однако действительно сделали его мощной промышленной державой. В КНР масштабы голода превзошли советские в разы, однако ожидаемого эффекта не дали. Большой скачок произошел в пропасть. Большой террор 1930-х годов позволил узурпировать власть в руках Иосифа Сталина. Он же устами своей пропаганды назвал консолидацию власти непременной предпосылкой победы СССР во Второй мировой войне. Аргумент, которым в Российской Федерации до сих пор оправдывают сталинские репрессии. Мао Цзэдун тоже консолидировал власть в своих руках в результате культурной революции, которая в частности была направлена против цивилизационного наследия Китая, которое, как указывалось выше, насчитывало несколько тысяч лет. Однако монолитность власти не принесла никаких успехов в международной политике.

Один из атрибутов культурной революции — "цитатник Мао" в руках у молодежи

Китай конца 60-х годов представлял собой довольно мрачное явление — огромное государство, которое находилось в фактической дипломатической изоляции и в катастрофическом экономическом положении, но с ядерным оружием (интересно, что это единственное сомнительное достижение КНР первых десятилетий существования произошло как раз в период отстранения Мао Цзэдуна от реальной власти). Политическая система была деформирована — по городам бродили хунвейбины, которые деактуализировали достояние тысяч лет китайской цивилизации и подвергали разнообразным репрессиям и унижениям местных интеллектуалов. Будущее страны казалось крайне мрачным — Китай двигался к полному коллапсу и общественной деградации, однако следующие два десятилетия перевернули все с ног на голову.

Продолжение следует.