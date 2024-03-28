"Ждали большего": Песков раскритиковал Дурова за невнимание Telegram к теракту в "Крокусе"

По словам пресс-секретаря российского По словам пресс-секретаря российского президента, у Москвы пока что нет планов блокировать мессенджер Telegram.Дмитрия Пескова, у Кремля пока что нет планов блокировать Telegram.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ ждали от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова больше внимания к недавнему теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Об этом сообщает российское медиа Shot.

Он заявил, что Россия ожидает от основателя мессенджера Дурова более тщательного внимания к вопросам безопасности. Дмитрий Песков выразил мнение, что хотя ресурс обладает феноменальными возможностями, он все еще недостаточно защищен для использования российскими гражданами, поскольку имеет потенциал для использования в террористических целях.

"Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов, используется в целях террористических", — сказал Песков Shot.

В то же время он пояснил, что в данный момент у российского правительства нет намерений блокировать Telegram, как это было сделано ранее с Instagram.

Напомним, 22 марта в Крокус Сити Холле случился инцидент, в ходе которого четверо мужчин начали перестрелку. Двое из них были вооружены огнестрельным оружием, третий использовал нож, а четвертый пытался зафиксировать происходящее на видеокамеру.

Несколько минут спустя на месте произошедшего разгорелся масштабный пожар, в результате чего крыша одного из залов обрушилась, наводя ужас на посетителей. Согласно информации из Российской Федерации, число жертв составило около 140 человек, причем большинство из них погибли от задыхания в дыму, а не от пуль.