"У меня чувство тревоги возникает": Путин заявил, что патриоты могут развалить РФ

Глава Кремля в разговоре с военными летчиками заверил, что от "деструктивных мыслей" о том, что "Россия только для русских" больше всего пострадает именно народ РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин встревожен высказываниями "патриотов" о том, что "Россия только для русских". Об этом сообщает ТАСС, цитируя слова главы РФ.

"Когда я слушаю ура-патриотов — такие люди везде есть, в любом обществе, в том числе тех, кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает", — говорит Путин в разговоре с российскими военными летчиками.

Кроме того, по словам российского президента, на территории РФ проживает 190 этносов, а некоторые национальности "представлены миллионными народами". Он добавляет, что как только в РФ начнут "реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что остальные чужие", то страна "развалится", а больше всего "пострадает" именно русский народ.

"Нужно относиться к этой составляющей очень по-взрослому, серьезно, не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждую фразу, каждое слово, думать о том, что у нас одна большая, единая Родина", — добавил Путин.

Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что президент РФ Владимир Путин готов продолжать войну против Украины, несмотря на то, что обычные россияне страдают.

Кроме того, СМИ писали, какие существуют потенциальные риски для экономики РФ. Бывший первый заместитель управляющего директора МВФ Энн Крюгер отметила, что антироссийские санкции привели к появлению нескольких посредников, которые фактически стали "прачечными" для нефти и других товаров Российской Федерации.