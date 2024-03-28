Глава МИД Латвии уходит в отставку после скандала с авиаполетами, — Delfi

По информации журналистов, Кришьянис Кариньш якобы потратил до 1,3 миллиона евро на аренду частного самолета для официальных поездок.

Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Латвии, в четверг, 28 марта, заявил, что уйдет в отставку после скандала, связанного с использованием государственных средств для оплаты частных рейсов во время его пребывания на посту премьер-министра. Об этом пишет латвийское издание Delfi.

В четверг Кариньш встретился с премьер-министром Эвикой Силиней, чтобы обсудить ситуацию, возникшую с частными рейсами, которые использовались во время руководства правительства Кариньша при поездках в командировки.

После встречи глава МИД сказал журналистам, что с 10 апреля, когда Сейм примет решение о его отставке, он уйдет с поста главы внешнеполитического ведомства. Больше никаких комментариев он не дал.

Реакция латвийских политиков

Нынешний премьер Латвии Эвика Силиня заявила после встречи с Кариньшом, что тот добросовестно работал на посту министра иностранных дел и хорошо представлял интересы Латвии в Европейском Союзе и НАТО. Оценивая его решение уйти с поста, премьер-министр признала, что Кариньш действовал как "настоящий западный политик", чтобы снять тень сомнения с дела, открытого Генпрокуратурой о практике использования частных рейсов для деловых поездок во время премьерства Кариньша.

В то же время Силиня заявила, что на данный момент у нее нет кандидатов, которые могли бы занять место Кариньша.

Руководитель фракции Социалистической партии в Сейме Эдмундс Юревичс напомнил, что Кариньш был премьер-министром почти пять лет, возглавляя сложную коалицию в то время, когда Латвия столкнулась с такими вызовами, как Covid-19, пандемия, а Россия развязала жестокую войну в Украине, необратимо изменив геополитическую ситуацию во всем мире.

"Отставка Кариньша с поста министра иностранных дел – это достойное и ответственное решение государственного деятеля, призванное не дать оппонентам использовать эту ситуацию для нападок на правительство, чтобы мы могли продолжать работать и завершить начатые и запланированные работы", — сказал Юревичс.

Что известно о скандале с авиаперевозками?

На прошлой неделе, как пишет издание, генеральный прокурор Латвии начал расследование нецелевого использования государственных средств после того, как выяснилось, что кабинет министров Кариньша якобы потратил до 1,3 миллиона евро на аренду частного самолета для официальных поездок.

Издание пишет, что согласно информации, которую предоставила Государственная канцелярия Латвии, на перелеты во время служебных поездок Кариньша и его сотрудников с 2021-го по март 2023 года было потрачено 613 тысяч евро, но вместе с частью затрат, покрытых ЕС, расходы достигают более 1,3 миллиона евро. Вместе с тем стало известно о том, что Кариньш в качестве премьер-министра посетил в общей сложности 19 заседаний Европейского совета специальными рейсами, расходы на которые взял на себя ЕС. Эти полеты обошлись Европе в 750 тысяч евро за трехлетний период.

25 марта президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что европейские страны должны начать подготовку к вероятному столкновению с российской армией. Речь идет, в частности, о возможности возвращения призыва на военную службу.

Кроме того, 8 марта премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила Российскую Федерацию с непредсказуемым соседом-алкоголиком или наркоманом, поведение которого предсказать невозможно.