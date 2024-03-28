Часть депутатов Европарламента распространяли пропаганду Кремля за деньги, — премьер Бельгии

По словам Де Кроо, Прага и Брюссель объединились, чтобы сорвать "операцию российского влияния", с помощью которой пропаганда РФ хотела повлиять на выборы в Европарламент.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил в четверг, 28 марта, что некоторым законодателям Евросоюза платили за распространение российской пропаганды. Об этом пишет издание Politico.

Бельгийский премьер рассказал, что на этой неделе было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами, основной задачей которого является "разгром российской пропагандистской сети".

"Например, выяснилось, что Россия обращалась к членам Европарламента, но также платила (им. — Ред.) за продвижение российской пропаганды здесь", — сказал Де Кроо во время дебатов в национальном парламенте Бельгии об иностранном вмешательстве.

Однако имен законодателей он не назвал.

Представитель де Кроо сообщил изданию, что премьер-министр, обозначая задачи сотрудничества с Чехией, имел в виду решение чешского правительства ввести санкции против новостного сайта "Голос Европы" (Voice of Europe), который, по информации чешских источников, был частью пророссийской операции влияния.

Что известно о российских агентах влияния

В среду, 27 марта, Министерство иностранных дел Чехии объявило, что ввело санкции в отношении бывшего украинского олигарха Виктора Медведчука, соратника лидера России Владимира Путина. Об этом решении заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, указав, что "власти напали на пророссийскую сеть, которая пыталась организовать операцию влияния, имеющую последствия для безопасности Чешской Республики и ЕС".

"Это решение отвечает интересам безопасности Чешской Республики, а также способствует защите демократического характера предстоящих выборов в Европейский парламент", — добавили в МИДе Чехии.

Кроме того, о разоблачении агентурной сети, которая финансировалась Россией, заявил спикер министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский.

В то же время, как подчеркивает издание, заместитель пресс-секретаря Европарламента Дельфин Колард заявила, что парламент в настоящее время "изучает выводы" чешских властей о "Голосе Европы".

Как сообщает Politico, сайт "Голоса Европы" в настоящее время недоступен, а его аккаунт в соцсети X не публиковал сообщений со среды, 27 марта.

Напомним, Фокус писал, что 27 марта генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского отозвали с должности командующего Еврокорпуса (многонациональные силы быстрого реагирования Евросоюза) из-за шпионского скандала.