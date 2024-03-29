Теракт в "Крокусе": СМИ установили, как и сколько денег получили вероятные стрелки (фото)

Журналисты нашли криптокошелек сообщества "Вилаята Хорасан" в телеграмме. Сразу после теракта с него вывели $2525.

В РФ стрелки, которые устроили стрельбу в ТЦ "Крокус Сити Холл" в пригороде Москвы, получали деньги в криптовалюте. Об этом пишет российское издание "Важные истории".

Журналисты нашли криптокошелек сообщества "Вилаята Хорасан" в телеграмме. Сразу после теракта с него вывели $2525. Столько же, по словам задержанных, они успели получить на карточку.

"Мы обнаружили целую сеть телеграм-чатов, которые по ряду факторов указывают на принадлежность к таджикскому крылу террористической группировки ИГИЛ "Вилаят Хорасан", — сообщают "Важные истории".

Отмечается, что в чатах симпатизанты "Исламского государства" общаются между собой на неграмотном, таджикском языке с примесью сленга — они используют таджикский с добавлениями русского, фарси и арабского.

В этих сообществах они в онлайн-эфирах слушают проповеди от людей, которые связывают себя с "Вилаят Хорасан".

После задержания 23 марта фигурант дела о теракте в "Крокусе" Фаридуни рассказал, что слушал проповеди в телеграмме, после чего с ним связался неизвестный человек и предложил совершить массовое убийство, а также заплатил 250 тысяч рублей из обещанных 500 тысяч.

В начале марта участник подобного чата, где, вероятно, идет вербовка боевиков, опубликовал ссылку на сбор криптовалюты в помощь "семьям пленных". Позже он удалил свою учетную запись в телеграмме. Сам канал со сборами ведется на русском и таджикском языках, там также публикуется русскоязычная исламистская пропаганда.

Транзакции кошелька ИГИЛ-К и пост о сборе в связанном с группировкой канале

Указанный USDT-кошелек был создан 14 марта. Первый транш в размере 550 долларов поступил сразу после создания, следующие — в размере 325, 550 дважды и 1100 долларов соответственно (всего 2525 долларов) — поступали и выводились в день теракта, 22 марта, с 7:20 до 18:55 через криптобиржу, которая работает в РФ.

По официальной версии Следкома РФ, боевики вышли из "Крокуса" в 20:11 по московскому времени. Их задержали около 00:00 по киевскому времени. То есть средства выводились в этот промежуток времени. В тот же день активность кошелька прекратилась.

Адрес кошелька на сайте ByBit

СК отчитался о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе", который, по версии следствия, участвовал в "схеме финансирования террористов". Следователи заявили, что в ходе расследования получили данные, что средства, в частности, в криптовалюте, поступали из Украины.

"В допросах задержанных не упоминалось никакой связи с Украиной. Если учитывать, что транзакции боевиков "Вилаята Хорасан" осуществлялись через биржу ByBit, то даже поступление средств из Украины на счета обвиняемых не может быть доказательством причастности Украины. При этом российские силовые структуры, вероятно, располагают техническими и оперативными возможностями для того, чтобы соотнести личность человека и кошелек, с которого изначально переводились средства", — пишет издание.

Стрельба в "Крокус Сити Холл" в Москве

22 марта в пригороде Москвы неизвестные люди с автоматами зашли в торговый центр "Крокус Сити Холл" и начали расстреливать людей, которые там находились. Далее в заведении произошел пожар и обвалилась крыша.

Террористы были подготовленными и заходили с двух входов. Охранники же заведения оружия не имели. У них были только электрошокеры.

Позже стрелков нашли и задержали. Ими оказались уроженцы таджикистана. Одному из подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" отрезали ухо и заставляли его съесть.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к теракту, как об этом сказал в своем выступлении президент РФ Владимир Путин.