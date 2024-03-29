Четыре выгоды Кремля от теракта в Подмосковье: как Путин использует трагедию в "Крокусе"

В России всячески пытаются играть на струнах эмпатии, которые оживают в людях при любой трагедии.

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После трагического инцидента в "Крокус Сити Холле" российские официальные лица привязывают официальный Вашингтон и Запад в целом к "террористическим атакам" для большей внутренней поддержки войны против Украины. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW). Означает ли это, что подобными шагами официальная Москва пытается свести на нет и без того сложный процесс поддержки союзниками Украины, выяснял Фокус.

"Следственный комитет и Генпрокуратура России 27 марта заявили, что рассмотрят обращение Госдумы РФ по расследованию американского и западного финансирования и организации терактов против России", — говорится в отчете западных аналитиков. В ISW попутно напоминают, что российские власти регулярно описывают украинские удары по военным целям в оккупированной Украине и России именно как терроризм.

О чем свидетельствует дипломатическая оттепель между РФ и Западом

Тем временем на Западе после теракта в "Крокус Сити Холле" началась дискуссия о целесообразности сотрудничества с Россией по борьбе с терроризмом. Как на днях заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США не только "решительно осуждают ужасный теракт в Москве", но также выражают "глубочайшие соболезнования" и считают "Исламское государство" "общим врагом, который должен быть побежден повсюду".

Учитывая, что борьба с терроризмом последние два с половиной десятилетия была одним из ключевых направлений сотрудничества Москвы с США и НАТО, российская пропаганда сейчас ставит вопрос о потенциальном восстановлении более тесного взаимодействия с Вашингтоном, которое после полномасштабного вторжения РФ в Украину было фактически сведено к минимуму.

Между тем, первым с инициативой плотнее сотрудничать с Россией по противодействию терроризму выступил не Вашингтон, а Париж.

В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, который в последние недели открыто говорил о возможности отправки западных войск на помощь ВСУ, заявил, что Франция предлагает России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Более того, действующий хозяин Елисейского дворца отметил, что "ИГИЛ-Хорасан" — афганское ответвление "Исламского государства", которое взяло на себя ответственность за атаку на "Крокус", — планировало теракты и во Франции.

Предложение Парижа было сделано Москве "принимая во внимание информацию, доступную французским службам, и детали, которые могут быть полезны россиянам", пояснил президент Макрон.

Весьма и весьма показательно, что допустили сотрудничество с Россией по борьбе с терроризмом также в Евросоюзе. Например, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил: "Если бы Россия выступила с предложением, которое заслуживает доверия, которое имеет рациональные основания, соответствует международному праву, тогда ЕС, наверное, не отказал бы в усилении сотрудничества".

Впрочем, в отличие от Франции, проявлять инициативу ЕС не будет, поскольку Брюсселю сейчас "трудно представить, как взаимодействовать с Москвой, учитывая конфликт в Украине".

Тем временем посол РФ в США Анатолий Антонов, как передают официальные росСМИ, отметив, что решать проблему терроризма "необходимо сообща", анонсировал свою встречу с представителями Администрации президента США уже на следующей неделе.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута, когда на днях представители Госдепа и Белого дома посетили посольство, чтобы почтить память погибших в "Крокус Сити Холле".

Трагедия в "Крокусе" как прикрытие для российских НПЗ

Риск того, что Россия будет пытаться максимально использовать инцидент в Подмосковье против Украины, вне всякого сомнения, есть. И соответствующие сигналы уже просматриваются. Об этом в разговоре с Фокусом отметил политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук.

"С учетом того, что теракт якобы совершил ИГИЛ, в последние дни звучат голоса об определенном антитеррористическом альянсе с РФ и перезагрузке отношений с Россией. Между тем Россия, не отвергая при этом целиком и полностью версию с ИГИЛом, максимально раскручивает историю о том, что за этим всем, мол, стоят Украина и Запад", — говорит господин Олещук.

По убеждению эксперта, это свидетельствует о том, что российские власти на данный момент не настроены на изменение отношений с Западом. Впрочем, добавляет политолог, "здесь есть один очень важный штрих".

Говоря об этом самом штрихе, Петр Олещук отметил: "Очевидно, что Россия сейчас очень сильно обеспокоена атаками на собственные НПЗ. То есть успешные операции СБУ в значительной степени подорвали производство топлива в РФ, и россияне этим очень обеспокоены. Я думаю, что они стремятся привязать Украину к недавнему теракту в Московской области, чтобы показать это миру и попытаться таким образом остановить дальнейшие атаки на свои нефтеперерабатывающие заводы. Мы видим целую серию соответствующих тематических публикаций в западных СМИ, которые, вероятно, проплачены РФ, потому что атаки на НПЗ чрезвычайно болезненны для России".

Четыре выгоды Кремля от теракта в Подмосковье

Бывший народный депутат ВР, политолог Олесь Доний в разговоре с Фокусом называет четыре фактора выгоды, которые, по его убеждению, побуждают Кремль разыгрывать карту трагедии в "Крокусе" против Украины.

"Первая выгода российской власти заключается в том, что после теракта в "Крокусе" значительно усилится и так уже достаточно мощное влияние российских спецслужб, что является основой для монопольной власти Путина. То есть можно предполагать, что российские спецслужбы получат дополнительное финансирование, дополнительные влияния, возможности, в том числе и разрешение на садистскую деятельность. Суть второй выгоды заключается в мобилизации российского общества и единении вокруг тамошней власти по схеме "нас везде окружают враги, а потому необходимо объединиться, чтобы сопротивляться", — отмечает Олесь Доний.

Третья выгода, по его мнению, — это усиление внешней российской пропаганды и в странах так называемого Глобального Юга, и в государствах евроатлантической цивилизации: "Одним из элементов существенного усиления российской пропаганды является использование трагедии в "Крокусе" против Украины, благодаря чему РФ ищет ландшафты влияния и площадки для доступа к мировому сообществу".

Ну, и, в конце концов, четвертая выгода РФ, по версии господина Дония, заключается в том, чтобы добиться появления эмпатии к России, в том числе и в тех государствах, которые ранее были сосредоточены на том, чтобы активно помогать Украине оказывать отпор российской агрессии.

"И мы уже видим это, потому что на Западе уже есть масса публикаций именно с таким проэмпатийным уклоном. Кроме того, там начались минуты молчания, траурные колокола и так далее. То есть РФ всячески пытается играть на струнах эмпатии, которые оживают у людей при любой трагедии. Но в данном случае речь идет об эмпатии к трагедии в стране, которая фактически имеет неонацистский режим", — резюмирует Олесь Доний.

Попутно следует отметить, что именно на эмпатийный кейс недавнего теракта в "Крокусе" обращают внимание многие эксперты, утверждая, что Москва активно разыгрывает этот фактор. При этом отечественные политологи обращают особое внимание на избирательную эмпатийность Запада.

В частности, политолог Кирилл Сазонов у себя в Facebook, констатируя, что в ночь на четверг, 28 марта, россияне атаковали "шахедами" Харьков, Запорожье и Днепр, делает следующий акцент: "Опять удары по жилым домам. Не впервые. Кто-то может мне объяснить простым и понятным языком, чем они принципиально отличаются от террористов в том же "Крокусе"? Тем, что лично не берут гражданского на прицел, а запускают ракету или дрон? Но результат тот же самый. Итак, если они террористы, то возникает логичный вопрос о том, услышим ли мы соболезнования от западных лидеров похожие на те, которые мы услышали после теракта в "Крокусе"? Не все ли террористы одинаково раздражают? "Исламское государство" убивает гражданских, и это ужасно. Российское государство тоже убивает, и к этому привыкли. Так получается или как?".