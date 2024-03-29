Угроза теракта: спецслужбы Франции рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпиады, — СМИ

По данным радио Europe 1, на фоне теракта, совершенного в подмосковном "Крокус Сити Холле", уровень террористической угрозы во Франции был повышен до максимального. Французская разведка активизировала проверки граждан, прибывающих из Центральной Азии.

Министерству внутренних дел Франции рекомендовано пересмотреть планы открытия Олимпийских игр в Париже и перейти к альтернативному "плану Б" из-за высокой угрозы безопасности для участников. Об этом сообщает французское радио Europe 1 со ссылкой на неназванный источник Главном управлении внутренней безопасности (DGSI).

"Спустя почти неделю после теракта в Москве французская разведка опасается возвращения массового терроризма во Францию. В этот четверг Жеральд Дарманен посетит штаб-квартиру DGSI, чтобы обсудить этот вопрос, причем в поле его зрения будет церемония открытия Олимпийских игр", — говорится в сообщении.

Как передает радио Europe 1, источник в разведывательной службе отметил, что нынешний формат церемонии на реке Сене слишком рискованный, чтобы продолжать его в том виде, как это было запланировано.

На фоне теракта, совершенного в подмосковном "Крокус Сити Холле", уровень террористической угрозы во Франции был повышен до максимального. Французская разведка активизировала проверки граждан, прибывающих из Центральной Азии.

"В течение последней недели наблюдается большая активность среди выходцев из Центральной Азии, которых мы обычно отслеживаем", — говорит один из источников в разведке. Поэтому французская разведка решила сосредоточить свои датчики на гражданах Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана. Задача состоит в том, чтобы осуществить этот переход, сохраняя при этом высокий уровень бдительности в отношении изолированных исламистов, способных начать действовать всего за несколько дней", — говорится в сообщении.

Ранее начальник Главного штаба сухопутных сил Франции Пьер Шилль заявил о планах увеличения военного контингента, который будет задействован для обеспечения безопасности Олимпийских игр в Париже, до 20 тысяч человек. Он также отметил, что военные будут сопровождать участников эстафеты олимпийского огня по всей территории страны.

Напомним, 16 марта президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью украинским журналистам заявил, что предложит России прекратить военные действия в Украине на время проведения Олимпийских игр.