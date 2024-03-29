В Таджикистане задержаны подозреваемые в связях с терактом в "Крокусе" и ИГИЛ-К

Правоохранительные органы Таджикистана совместно с российскими следователями допросили родственников задержанных в Москве.

Сотрудники органов безопасности Таджикистана задержали девять человек в связи с нападением на концертный зал под Москвой 22 марта. Об этом сообщает информагентство "Азия-Плюс" со ссылкой на источники в службе безопасности страны.

Всех задержанных подозревают в связях с обвиняемыми в теракте в "Крокус Сити Холле", а также с "Исламским государством", в частности с афганской ячейкой группировки ИГИЛ — "Вилаяти Хорасан".

Как сообщает информагентство, все девять человек были задержаны в городе Вахдат и доставлены в Душанбе, где их наряду с таджикскими следователями допрашивали российские силовики.

Фото: Google Maps

Кроме того, правоохранительные органы Таджикистана совместно с российскими следователями допросили родственников задержанных в Москве. По данным источника информагентства, некоторых родственников подозреваемых отпустили на свободу, других все еще допрашивают.

Напомним, что после нападения на концертный зал в Подмосковье 22 марта в качестве подозреваемых были арестованы 8 человек. Они отправлены под арест до 22 мая. По данным следствия, пятеро из них — граждане Таджикистана, еще двое — уроженцы республики, имеющие гражданство России, еще один — уроженец Кыргызстана с гражданством РФ.

О теракте в "Крокус Сити Холле"

22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале "Крокус Сити Холл" вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям из автоматического оружия. Затем торговый центр подожгли. По последним данным, погибли 143 человека, пострадали 360.

Позже ФСБ заявила, что террористов задержали в Брянской области РФ недалеко от границы с Украиной, и что они ехали именно в Украину, потому что "имеют там связи". Позже озвучили версию, что якобы именно с украинских банковских счетов террористам перечислялись определенные суммы.

Мировые политики, общественность, как и украинские спецслужбы, заявили, что распространяемая Россией версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в Украину, не выдерживает критики.

Напомним, Фокус писал, что обвинения Украины со стороны Кремля в причастности к теракту в московском "Крокус Сити Холле" поверят те же россияне, которые до этого верили в "боевых комаров" или "зараженных птиц" из тайных лабораторий.