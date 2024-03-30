Теракт в "Крокусе": Кремлю удалось оказать давление на Дурова касательно цензуры в Telegram, – ISW

Аналитики отметили, что способность Москвы влиять на Павла Дурова "примечательна", учитывая, что Telegram больше не базируется на территории России.

Кремль, похоже, смог оказать давление на основателя Telegram Павла Дурова с целью дальнейшей цензуры контента после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 29 марта.

Авторы материала указали на то, что 28 марта Дуров заявил о введении в Telegram мер по ограничению возможности отправки "экстремистских сообщений" с призывами к террористическим атакам.

Дуров заявил, что пользователи мессенджера в РФ, Украине и Беларуси смогут ограничить тех, кто может отправлять им личные сообщения, начиная со следующей недели. Предприниматель подчеркнул, что Telegram — не место для призывов к насилию.

По мнению американских аналитиков, это событие демонстрирует способность Москвы оказывать давление на важных игроков российского информационного пространства, чтобы те действовали в его интересах.

"Способность Кремля оказывать давление на Дурова примечательна, учитывая, что Telegram больше не базируется в России, а Дуров, как сообщается, покинул Россию в 2014 году после отказа сотрудничать с российскими цензурными мерами", — отметили в ISW.

Напомним, 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ ждали от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова больше внимания к недавнему теракту в "Крокус Сити Холл"

В свою очередь председатель комитета Госдумы РФ по вопросам молодежной политики Артем Метелев 28 марта заявил, что Telegram сотрудничает с российскими правоохранительными органами.