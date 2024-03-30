Болгария и Румыния завтра присоединятся к Шенгенской зоне: что изменится для украинцев (карта)

По информации Еврокомиссии, важным этапом станет принятие решения о возможной отмене проверок на сухопутных границах, и этот вопрос будет обсуждаться в течение 2024 года.

Завтра, 31 марта, Болгария и Румыния станут долгожданными членами Шенгенского соглашения и присоединятся к Шенгенской зоне. Об этом 30 марта говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.

Как отмечается в релизе, шенгенские правила будут действовать в обоих государствах — членах этой зоны, включая выдачу шенгенских виз, а вот контроль на внутренних и морских границах между этими странами и другими членами Шенгенской зоны будет отменен.

"Комиссия решительно приветствует это достижение. Присоединение этих двух государств — членов к Шенгенской зоне сделает общую территорию более привлекательной благодаря значительному расширению крупнейшей в мире общей территории без внутреннего пограничного контроля", — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Комиссия будет продолжать оказывать всю необходимую поддержку председательству Совета, чтобы обеспечить принятие решения по сухопутным границам в 2024 году, контроль на которых пока останется неизменным.

"Я приветствую отмену внутренних проверок на воздушной и морской границе. Это большой успех для обеих стран. И исторический момент для Шенгенской зоны — крупнейшей зоны свободного передвижения в мире. Вместе мы строим более сильную, объединенную Европу для всех наших граждан", — отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также между государствами-членами вдоль западно-балканского и восточно-средиземноморского маршрутов, включая Болгарию, Румынию, Австрию, Грецию, Венгрию и Словакию, была создана региональная инициатива по сотрудничеству полиции. Это позволит совместно и стабильно решать кросс-вызовы, в том числе по трансграничной преступности.

Что изменится для граждан Украины

После присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне украинцы будут иметь возможность путешествовать по этим странам в условиях "классического" безвизового режима — до 90 дней в течение 180 дней.

Ранее эти страны предоставляли украинцам дополнительный срок еще 90 дней безвизового пребывания при туристических поездках, если лицо не просило о статусе временной защиты.

Кратко о Шенгенской зоне

Шенгенская зона без контроля на внутренних границах — межправительственный проект, который начался в 1985 году между пятью государствами-членами: Бельгией, Францией, Германией, Люксембургом и Нидерландами.

Со временем Шенгенская зона расширилась и на сегодня является крупнейшей зоной свободного передвижения в мире. Сейчас в Шенгенскую зону входит 29 стран, она охватывает более 4 миллионов квадратных километров и населена почти 420 миллионами людей. Присоединение Румынии и Болгарии расширит эту зону до 4,5 миллиона квадратных километров и населения — до 450 миллионов.

Карта Шенгенской зоны по состоянию на 26 сентября 2023 года Фото: Википедия

Важным этапом станет принятие решения о возможной отмене проверок на сухопутных границах, и этот вопрос будет обсуждаться в течение 2024 года.

Ранее против включения Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону выступала Австрия из-за беспокойства по поводу нелегальной иммиграции. Однако в середине декабря 2023 года министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер объявил о смягчении позиции Вены, предложив беспаспортные путешествия самолетом из этих стран в обмен на усиление мер безопасности на границе.

В декабре 2023 года Венгрия угрожала Болгарии, что наложит вето на вступление в Шенгенскую зону, если София не отменит транзитную плату за российский газ.

Напомним, что 15 января немецкое издание Bild опубликовало статью со ссылкой на секретные документы Бундесвера, в которой говорилось, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ, который может начаться в ближайшее время.

Ранее, 7 января, сообщалось, что если Россия сможет победить в Украине, тогда Европу будут ждать глобальные последствия и одной из следующих жертв станет Молдова, о чем заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.