Хорватия приняла евро и вступила в Шенгенскую зону: что изменится

Использование евро призвано укрепить экономику страны и облегчить торговлю. Хорватия, таким образом, стала 20-м членом еврозоны.

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1 января Хорватия начала использовать евро в качестве официальной валюты и вошла в Шенгенскую зону. Об этом сообщила пресс-служба Хорватского народного банка на официальном сайте.

Хорватия стала 20-м членом еврозоны. Использование евро сокращает время проведения транзакций, а также упрощает международную торговлю, снижает валютные риски, повышает устойчивость экономики. Со временем евро заменит куну, национальную хорватскую валюту, а до тех пор устанавливается обменный курс: 7,53450 кун за 1 евро. До конца 2023 года в Хорватии ввели обязательное отображение цен в обеих валютах.

В Шенгенской зоне люди могут пересекать границы между государствами без паспортного контроля. Присоединившись к ней, Хорватия обязана более тщательно проверять документы тех, кто прибывает из стран, не входящих в Европейский союз. Это первое расширение Шенгенской зоны за последние 11 лет.

"Хорватские граждане и предприниматели получат прямые и постоянные выгоды от вступления Хорватии в еврозону благодаря экономической и социальной интеграции с группой наиболее развитых стран мира, что обеспечивает более прочную основу для дальнейшего экономического развития Хорватии", — прокомментировал министр финансов Марко Приморац.

Марко Приморац и глава Народного банка Борис Вуйчич одними из первых сняли евро в банкоматах в Загребе. Борис Вуйчич предупредил сограждан, что 1 января банковская система будет переходить на новый формат, поэтому карты и интернет-банкинг не будут работать, а оплачивать что-либо придется исключительно наличными.

"Мы будем более устойчивыми к кризисам и более привлекательными для инвестиций и бизнеса, и это откроет возможности, которые следует использовать для улучшения жизни граждан Хорватии", — отметил Борис Вуйчич.

Как отметила пресс-служба Европейской комиссии на официальном сайте, вступление в Шенгенскую зону является важным моментом в истории Хорватии и ЕС. Страна смогла вступить в еврозону после долгой интенсивной подготовки и выполнения всех необходимых требований.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не считает Украину союзником. По его словам, стране несправедливо присваивают статус кандидата в Евросоюз. Кроме того, Зоран Миланович осудил премьер-министра Андрея Пленковича за инициативу об обучении украинских военных.