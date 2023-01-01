Хорватія прийняла євро і вступила до Шенгенської зони: що зміниться

Використання євро покликане зміцнити економіку країни та полегшити торгівлю. Хорватія стала в такий спосіб 20-м членом єврозони.

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1 січня Хорватія почала використовувати євро як офіційну валюту й увійшла до Шенгенської зони. Про це повідомила пресслужба Хорватського народного банку на офіційному сайті.

Хорватія стала 20-м членом єврозони. Використання євро скорочує час проведення транзакцій, а також полегшує міжнародну торгівлю, знижує валютні ризики, підвищує стійкість економіки. Згодом євро замінить куну, національну хорватську валюту, а доти встановлюється обмінний курс: 7,53450 кун за 1 євро. До кінця 2023 року в Хорватії запровадили обов'язкове відображення цін в обох валютах.

У Шенгенській зоні люди можуть перетинати кордони між державами без паспортного контролю. Приєднавшись до неї, Хорватія зобов'язана ретельніше перевіряти документи тих, хто прибуває з країн, що не входять до Європейського союзу. Це перше розширення Шенгенської зони протягом останніх 11 років.

"Хорватські громадяни та підприємці отримають прямі та постійні вигоди від вступу Хорватії до єврозони завдяки економічній та соціальній інтеграції з групою найбільш розвинених країн світу, що забезпечує міцнішу основу для подальшого економічного розвитку Хорватії", — прокоментував міністр фінансів Марко Приморац.

Марко Приморац і голова Народного банку Борис Вуйчич одними з перших зняли євро у банкоматах у Загребі. Борис Вуйчич попередив співгромадян, що 1 січня банківська система переходитиме на новий формат, тому карти й інтернет-банкінг не працюватимуть, а оплачувати щось доведеться виключно готівкою.

"Ми будемо більш стійкими до криз і привабливішими для інвестицій та бізнесу, і це відкриє можливості, які варто використати для покращення життя громадян Хорватії", — зазначив Борис Вуйчич.

Як зазначила пресслужба Європейської комісії на офіційному сайті, вступ до Шенгенської зони є важливим моментом в історії Хорватії та ЄС. Країна змогла вступити до єврозони після тривалої інтенсивної підготовки та виконання всіх необхідних вимог.

Раніше президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що не вважає Україну союзником. За його словами, країні несправедливо надають статус кандидата до Євросоюзу. Крім того, Зоран Міланович засудив прем’єр-міністра Андрія Пленковича за ініціативу про навчання українських військових.