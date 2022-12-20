"Намагаються зробити насильно": президент Хорватії заявив, що не вважає Україну союзником

Зоран Міланович розкритикував прем'єр-міністра Андрія Пленковича за те, що той "на зразок соціопату" запропонував парламенту навчати бійців ЗСУ та порадив йому воювати в Україні.

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Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україна не є союзником для його держави, а її насильно намагаються зробити ним. Про це повідомляє видання Index.

"Україна не союзник. Це намагаються зробити силою. Їй цинічно надають статус кандидата в ЄС. Це сьогоднішній ЄС. На жаль, нуль", — заявив він.

Крім того, Міланович звинуватив хорватського прем'єр-міністра Андрія Пленковича в тому, що він "на кшталт соціопату пропхнув у парламент підготовку українських солдатів" і запропонував політику вирушити воювати в Україну.

"У вас у самого немає моралі, ви абсолютно аморальні. Їдьте в Україну і боріться", — сказав він.

Президент Хорватії також заявив, що не буде нападати чи критикувати тих парламентаріїв, хто проголосував за пропозицію про навчання бійців ЗСУ, але запропонує їм подумати про те, "що вони зробили".

Зазначимо, що Хорватія не братиме участі у навчанні українських бійців. 16 грудня місцевий парламент провалив голосування за це рішення. Для ухвалення документа були потрібні дві третини голосів депутатів парламенту, проте зі 151 за нього проголосували 97 — на чотири менше, ніж було потрібно. Згідно з планом, Загреб планував навчати до 100 військових із України та направити 80 інструкторів до інших країн ЄС.

Нагадаємо, це вже не перші негативні висловлювання Зорана Мілановича у бік України. 25 січня він заявив, що нашій країні не місце в НАТО. Революція гідності 2014 року, на його думку, є "державним переворотом".

Після цих слів прем'єр-міністру Андрію Пленковичу довелося вибачитися. Він додав, що висловлювання президента не мають відношення ні до хорватського уряду, ні до зовнішньої політики країни, спрямованої на запобігання конфліктів.

Перед вторгненням РФ в Україну хорватський президент звинуватив Британію, що вона підбурює до війни і закликав Лондон домовлятися з РФ.