Підбурює до війни. Президент Хорватії розкритикував Британію та закликав домовлятися з РФ

Політик стверджує, що з Росією треба переходити до діалогу та домовлятися. Інакше вся Європа втратить стабільність.

Президент Хорватії Зоран Миланович звинуватив Велику Британію в підбурюванні та підштовхуванні України до ескалації конфлікту з Росією. Лондон вводить Україну в оману та тримає в заручниках відносин Британії та США. Про це хорватський президент заявив журналістам, повідомляє європейська медіамережа Euractiv.

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Зоран Миланович заявив, що з Росією потрібно дійти згоди, бо без неї не буде стабільності в Європі. За словами хорватського президента, Британія стала "другорядною країною", а нібито підштовхування України на конфлікт із Росією Миланович назвав безвідповідальним.

"Великобританія вводить Україну в оману, підбурює її і тримає в заручниках відносин між Лондоном, що представляє другорядну державу, і Вашингтоном… Росія є фактором у цьому рівнянні, нам потрібна угода з Росією", — сказав він.

Зазначимо, що нещодавно Хорватію відвідував Міністр оборони Великобританії Бен Воллес. Президент Зоран Миланович не зустрівся з ним і заявив, що ходить на зустрічі з міністрами оборони наддержав, а Британію він такою не вважає. Він також додав, що роль Великобританії в Європі зменшилася через її вихід з ЄС.

"Я навіть не знаю, як це назвати. Я зустрічаюся, мабуть, з представниками закордонних справ, мабуть, Росії, Америки. Мені немає про що говорити з міністрами, особливо Сполученого Королівства. Я не зустрічаюся з міністрами оборони, крім наддержав. Великобританія вийшла з ЄС, і це надає їй меншого значення" — додав Миланович.

Нагадаємо, раніше президент Хорватії заявляв, що Україні не місце в НАТО. Також Зоран Миланович назвав Революцію гідності у країні "державним переворотом". За його словами, Хорватія не братиме участі у вирішенні конфлікту між Росією та Україною та максимально дистанціюється від подій.

Після цього хорватського президента внесли до бази "Миротворець". На сайті Милановича назвали "пособником російських загарбників". Його також звинувачують у поширенні кремлівської пропаганди.

Пізніше прем'єр-міністр Хорватії попросив вибачення за висловлювання президента. Голова уряду спростував слова Милановича щодо України та назвав їх "забрудненням суспільного простору".