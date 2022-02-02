Подстрекает к войне. Президент Хорватии раскритиковал Британию и призвал договариваться с РФ

Политик утверждает, что с Россией нужно переходить к диалогу и договариваться. Иначе вся Европа потеряет стабильность.

Президент Хорватии Зоран Миланович обвинил Великобританию в подстрекательстве и подталкивании Украины к эскалации конфликта с Россией. Лондон вводит Украину в заблуждение и держит в заложниках отношений Британии и США. Об этом хорватский президент заявил журналистам, сообщает европейская медиасеть Euractiv.

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Зоран Миланович заявил, что с Россией нужно прийти к соглашению, потому что без нее не будет стабильность в Европе. По словам хорватского президента, Британия стала "второстепенной страной", а якобы подталкивание Украины на конфликт с Россией Миланович назвал безответственным.

"Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между Лондоном, что представляет второстепенную державу, и Вашингтоном… Россия является фактором в этом уравнении, нам нужна сделка с Россией" — сказал он.

Отметим, что недавно Хорватию посещал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Президент Зоран Миланович не встретился с ним и заявил, что ходит на встречи с министрами обороны сверхдержав, а Британию он такой не считает. Он также добавил что роль Великобритании в Европе уменьшилась из-за ее выхода из ЕС.

"Я даже не знаю, как это назвать. Я встречаюсь, пожалуй, с представителями иностранных дел, пожалуй, России, Америки. Мне не о чем говорить с министрами, особенно Соединенного Королевства. Я не встречаюсь с министрами обороны, кроме сверхдержав. Великобритания вышла из ЕС, и это придает ей меньшее значение" — добавил Миланович.

Напомним, ранее президент Хорватии заявлял, что Украине не место в НАТО. Также Зоран Миланович назвал Революцию достоинства в стране "государственным переворотом". По его словам, Хорватия не будет принимать участия в решении конфликта между Россией и Украиной и максимально дистанцируется от событий.

После этого хорватского президента внесли в базу "Миротворец". На сайте Милановича назвали "пособником российских захватчиков". Его также уличают в распространении кремлевской пропаганды.

Позже премьер-министр Хорватии извинился за высказывания президента. Глава правительства опроверг слова Милановича по отношению к Украине и назвал их "загрязнением общественного пространства".