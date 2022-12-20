"Пытаются сделать насильно": президент Хорватии заявил, что не считает Украину союзником

Зоран Миланович раскритиковал премьер-министра Андрея Пленковича за то, что тот "на манер социопата" предложил парламенту обучать бойцов ВСУ и посоветовал ему воевать в Украине.

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Президент Хорватии Зоран Миланович Заявил, что Украина не является союзником для его государства, а ее насильно пытаются сделать им. Об этом сообщает издание Index.

"Украина не союзник. Это пытаются сделать силой. Ей цинично присваивают статус кандидата в ЕС. Это сегодняшний ЕС. Увы, ноль", — заявил он.

Кроме того, Миланович обвинил хорватского премьер-министра Андрея Пленковича в том, что он "на манер социопата пропихнул в парламент подготовку украинских солдат" и предложил политику отправится воевать в Украину.

"У вас у самого нет морали, вы совершенно аморальны. Поезжайте в Украину и боритесь", — сказал он.

Президент Хорватии также заявил, что не будет нападать или критиковать тех парламентариев, кто проголосовал за предложение об обучении бойцов ВСУ, но предложит им подумать о том, "что они сделали".

Отметим, что Хорватия не будет участвовать в обучении украинских бойцов. 16 декабря местный парламент провалил голосование за это решение. Для принятия документа требовались две трети голосов депутатов парламента, однако из 151 за него проголосовали 97 — на четыре меньше, чем было нужно. Согласно плану, Загреб планировал обучать до 100 военных из Украины и направить 80 инструкторов в другие страны ЕС.

Напомним, это уже не первые негативные высказывания Зорана Милановича в сторону Украины. 25 января он заявил, что нашей стране не место в НАТО. Революция достоинства 2014 года, по его мнению, является "государственным переворотом".

После этих слов премьер-министру Андрею Пленковичу пришлось извиниться. Он добавил, что высказывания президента не имеют отношения ни к хорватскому правительству, ни к внешней политике страны, которая направлена на предотвращение конфликтов.

Перед вторжением РФ в Украину хорватский президент обвинил Британию, что она подстрекает к войне и призвал Лондон договариваться с РФ.