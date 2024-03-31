"Дам тебе фору в три удара": Байден сделал Трампу заманчивое предложение (видео)

Действующий президент США повторил свое приглашение сыграть в гольф. Ранее он говорил об этом Дональду Трампу перед предстоящими президентскими выборами в 2016 году.

Президент США Джо Байден предложил Дональду Трампу сыграть в гольф. Об этом действующий американский лидер написал на своей странице в социальной сети Х (ранее — Twitter).

"Дональд, мое предложение остается в силе. Я дам тебе фору в три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", — заявил Байден.

Так Байден прокомментировал, что он ни разу не выигрывал в чемпионатах по гольфу, которые организовывал Трамп. Также он добавил, что предлагал своему оппоненту на предстоящих выборах президента сыграть в гольф еще в 2016 году.

С чего начался спор Байдена и Трампа о гольфе

28 марта во время мероприятия по сбору средств на президентскую кампанию американский телеведущий Стивен Кольбер в беседе с президентом пошутил, что Байден ни разу не выигрывал чемпионат по гольфу, который Трамп устраивает в своей резиденции в Палм-Бич. Байден в ответ рассказал, что приглашал Трампа сыграть в гольф.

Напомним, несколько ранее Джо Байден пошутил о возрасте и психическом состоянии Трампа. Американский лидер считает, что его оппонент-республиканец очень старый для президентской должности. При этом Джо Байден старше Дональда Трампа на четыре года, а его поведение часто вызывало недоумение.

А в начале марта 2024 года Джо Байден пригласил американцев слетать с ним в Москву за более дешевыми лекарствами. По информации СМИ, упоминание столицы России в речи президента США быстро вызвало "насмешки" со стороны республиканцев и команды Дональда Трампа.