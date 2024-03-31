4 дня и 47 кило кокаина: пара рискует провести 30 лет в тюрьме из-за аферы в аэропорту

Мужчина вернулся в Турцию более чем через полгода после того, как вылетал оттуда с женой и детьми, и был арестован. Адвокат шокировал его новостью, что причиной стала одна багажная бирка.

Ахмеду Хасану и Малак Треки грозят 30 лет заключения из-за багажных бирок. Детективы убеждены, что пара стала невинными жертвами преступного мошенничества. Деталями 31 марта поделились в Mirror.

22 октября 2022 года супруги вместе с двумя маленькими детьми вылетали из Бразилии в Турцию. Они зарегистрировали в международном аэропорту Сан-Паулу два багажа и шесть чемоданов.

Однако, по данным полиции, через четыре дня одна из их бирок оказалась на сумке с 43 килограммами кокаина. Бразильские следователи выяснили, что обмен бирок провернула международная банда.

Багажная бирка, которую прицепили на сумку с кокаином Фото: TVGlobo

Турецкие власти оставили пару в тюрьме до суда в мае. Их адвокат рассказал, что супруги плохо чувствуют себя физически и эмоционально, а лишенные контакта с родителями дети "ежедневно плачут".

Ахмед узнал, что причастен к криминальной истории, только через почти семь месяцев после поворотного перелета. Он вернулся в Турцию из-за командировки и был арестован сразу после приземления. Только на следующий день адвокат объяснил мужчине, что произошло.

Обвиняемый в контрабанде наркотиков Ахмед Хасан Фото: TVGlobo

37-летнего Ахмеда обвиняют в международной контрабанде наркотиков. Он поделился, что эта новость стала для него "огромным шоком". Его жена прилетела в Турцию на слушание, которое состоялось 30 ноября 2023 года. С тех пор она также находится за решеткой.

Если пару признают виновной, они рискуют провести в тюрьме до 30 лет. По словам адвоката супругов, решение турецких полицейских не связываться с бразильскими коллегами обернулось для обвиняемых катастрофой.

"Если бы турецкая полиция сообщила бразильским властям, как только они обнаружили чемоданы, мы, вероятно, имели бы изображения с камер видеонаблюдения, на которых видно, как бирки меняют. Это было бы огромным доказательством невиновности Ахмеда и Малак. К сожалению, Федеральная полиция Бразилии больше не имеет изображений за октябрь 2022 года, поскольку их резервные копии хранятся только от 30 до 60 дней", — объяснил юрист Луна Провазио.

Обнаруженные в сумке упаковки с кокаином Фото: TVGlobo

Однако бразильская полиция пришла к выводу о невиновности супругов на основе других доказательств. По их данным, бирку сняли с 5-килограммовой части коляски и прикрепили к 43-килограммовой сумке, которая летела другим рейсом через четыре дня.

Суд над супругами назначен на май. Их адвокат заявил, что у турецких властей нет причин "быть настолько жесткими", когда есть "большие доказательства невиновности".

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