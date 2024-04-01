"За несколько дней до теракта": Иран предупредил РФ о возможной атаке ИГИЛ, – СМИ

По словам высокопоставленного сотрудника иранской службы безопасности, Тегеран "выполнил свое обязательство предупредить Москву" о подготовке теракта, передав россиянам информацию, полученную от арестованных террористов из афганского отделения "Исламского государства".

Накануне террористического акта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" Иран предупреждал Российскую Федерацию о возможной крупной террористической операции "Исламского государства" (ИГИЛ). Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что в январе иранская разведка заявила о задержании 35 человек, причастных к взрывам, произошедшим 3 января в юго-восточном городе Керман, в результате которых погибло почти 100 человек. В частности, речь шла об аресте командира базирующегося в Афганистане отделения "Исламского государства" (ИГИЛ-К).

"За несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, полученной в ходе допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране", — рассказал журналистам один из источников.

Еще один источник сообщил изданию, что в информации, которую Тегеран предоставил Москве, не было конкретных подробностей относительно даты атаки и точной цели террористов.

"Им (членам ИГИЛ-К) было поручено подготовиться к масштабной операции в России… Один из террористов (арестованный в Иране) сообщил, что некоторые члены группировки уже выехали в Россию", — сказал источник.

По словам третьего источника, занимающего высокую должность в службе безопасности, заявил, что Тегеран "выполнил свое обязательство предупредить Москву" на основе информации, полученной от арестованных террористов, так как Иран "уже много лет является жертвой террористических атак".

Напомним, официальные лица США заявили, что ответственность за террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области РФ несет отделение "Исламского государства" ИГИЛ-К, базирующейся в Афганистане.

При этом в МИД РФ обвинили в причастности к стрельбе в "Крокус Сити Холле" Киев, заявив, что "кровавый террористический акт" был не первым за последнее время, и "следы всех этих преступлений ведут в Украину".