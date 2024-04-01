"Не смог бы остановиться": в РФ поезд протаранил автобус, есть жертвы (фото, видео)

По данным российских журналистов, автобус заглох на железнодорожном переезде, а машинист пассажирского поезда не успел снизить скорость.

В Ярославской области Российской Федерации пассажирский поезд столкнулся с автобусом на перегоне Берендеево – Шушково. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры РФ.

В прокуратуре заявили, что причиной столкновения транспортных средств стала техническая неисправность автобуса.

"По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", — сообщили в ведомстве.

Место столкновения поезда с автобусом в Ярославской области РФ Фото: Соцсети

ТАСС пишет со ссылкой на МЧС РФ, что в результате аварии погибли восемь людей, находившиеся в автобусе.

Место столкновения поезда с автобусом в Ярославской области РФ Фото: Соцсети

Выжившие пассажиры автобуса рассказали порталу Baza, что машинист пассажирского поезда "Архангельск – Москва" издалека увидел заглохший автобус и даже успел подать два звуковых сигнала.

"Однако, по предварительным данным, снижать скорость он не стал: вероятнее всего, поезд в любом случае не смог бы остановиться", — отметили журналисты.

Напомним, 31 марта в поле на территории города Красноармейск Саратовской области были найдены части ракеты Х-101. По данным российских медиа, один из обломков ракеты упал в 400 метрах от жилого дома.

Кроме того, 1 апреля СМИ сообщили, что российская авиация сбросила еще две авиационные бомбы весом по 500 килограмм с фугасной боеголовкой в Белгородской области. Это уже 16-й случай "непланового сброса" авиабомб на территории региона за последние две недели.