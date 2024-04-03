США предупреждали РФ о возможном теракте именно в "Крокус-Сити", — WP

По словам журналистов, Штаты сообщили РФ, что именно концертный зал является потенциальной целью террористов "Исламского государства". Это прямо противоречит заявлениям Москвы.

Более чем за две недели до стрельбы и массового убийства в Подмосковье, американские власти сообщили России о готовящемся теракте именно в "Крокус-Сити-Холле". Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, Штаты сообщили РФ, что именно концертный зал является потенциальной целью террористов "Исламского государства". Это прямо противоречит заявлениям Москвы о том, что предупреждения США были слишком общими, чтобы помочь предотвратить нападение.

Издание пишет, этот факт поднимает новые вопросы о том почему россияне не предприняли более решительных мер для защиты этого места. Ответственность за теракт, в результате которого погибли более 140 человек, взяла на себя группировка ИГИЛ. В Штатах заявили, что организацией стрельбы по людях занимались боевики "Исламское государство-Хорасан", хотя глава Кремля Владимир Путин пытается возложить ответственность на Украину.

В материале говорится, что теракт в Москве еще больше подорвал образ силы и безопасности, который пытается создать Путин. Нападение выявило фундаментальные слабости в аппарате национальной безопасности РФ.

"По мнению аналитиков и обозревателей российской политики, внутри страны агенты Путина, похоже, больше озабочены подавлением политического инакомыслия и оппозиции президенту, чем искоренением террористических заговоров", — пишет издание.

Как сообщается, сам Путин публично отверг предупреждения США всего за три дня до теракта, назвав их "военным шантажом".

Уже после теракта глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил журналистам в Москве, что информация, которой поделились Соединенные Штаты, была слишком общей. По его словам, в ответ на информацию американской разведки Россия якобы "предприняла соответствующие меры для предотвращения" нападения.

Журналисты отметили, что видео с места события показывают, что боевики не встретили серьезного сопротивления, а спецподразделения полиции прибыли только через час после начала стрельбы, а затем ждали более 30 минут, прежде чем войти в здание. За это время нападавшие успели скрыться.

В материале говорится, что США регулярно делятся информацией о возможных терактах с другими странами. Однако предоставление данных о конкретных целях боевиков являются необычным шагом.

"Это может привести к раскрытию того, как Соединенные Штаты получили эту информацию, что потенциально может поставить под угрозу тайную деятельность по наблюдению или человеческие источники", — сказано в статье.

Источники сообщили, что США поделились информацией с Москвой за день до публичного предупреждения американских граждан, находящихся в РФ.

Напомним, Россия обвинила Украину в стрельбе в "Крокус Сити Холле" и потребовала ареста главы СБУ Василия Малюка. В российском МИД заявили, что Украина понесет международно-правовую ответственность за якобы совершенные теракты. В министерстве уточнили, что речь идет об убийствах и покушениях на пропагандистов, а также взрывах на Крымском мосту.

Кроме того, Путин намекнул на месть организаторам теракта в "Крокус Сити". По информации российских журналистов, президент РФ заявил, что необходимо выявить не только непосредственных исполнителей, но и всех участников цепи, включая "конечных преступных бенефициаров".