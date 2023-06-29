"Мы не жалеем": семейная пара отомстила соседу, распилив его дерево на своем участке (фото)

То, что сделали Ирен Ли и ее муж Грэм, юридически правильно, но Бюро гражданских консультаций советует людям решать свои споры другими способами. Они решили вызвать специалистов и обрезать дерево, которое им мешало.

В Великобритании женщина, которая была вовлечена в спор с соседями из-за дерева, говорит, что не жалеет о том, что взяла в руки бензопилу. Ирен Ли и ее муж Грэм вели многолетнюю войну с соседями, когда решили закончить все сами. Об этом пишет Daily Express.

Им надоело дерево на краю участка их соседа Бхарата Мистри, так как, по их словам, оно загораживало их подъездную дорогу, а птицы на нем шумели.

Супруги, которым уже за 70, также говорят, что ветви и листья переходили через линию участка на их землю в Уотерторпе, Шеффилд. Поэтому в 2021 году они обратились к специалистам по обрезке деревьев, которые обрезали ветви наполовину, избавившись таким образом от всего, что находилось на их участке.

Спустя два года дерево все еще стоит и по-прежнему наполовину, поскольку супруги поддерживают его в надлежащем состоянии, обрезая ветви.

"Мы не жалеем, что разрезали его пополам. Нам трудно поверить, что это все еще новость для кого-то", — рассказала Ирен Ли.

Дерево до и после конфликта между соседями Фото: коллаж Фокус

Женщина отметила, что они давно живут на этой улице и хорошо ладят со всеми жителями.

"На самом деле проблема была не в птицах, а в том, что дерево загораживало нам проезд. То, что вы видите сейчас, это треть от того, каким было дерево — две трети его нависали над нашей стороной", — вспоминает Ирен.

Говоря после того, как дерево было разрублено пополам, мистер Мистри сказал, что его семья была в полном смятении.

"Мы умоляли и упрашивали их не делать этого, но они уже все решили. Это дерево должно было упасть. Я считаю, что они имеет право рубить все, что нависает над их собственностью", — сказал мужчина.

Издание отмечает, что миссис Ли говорит, что между ней и остальными жителями района больше нет вражды из-за дерева, но местная жительница Полина Кагтовски настаивает, что "трения все еще остаются".

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