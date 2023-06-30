"Самый одинокий остров в мире": мужчина живет на вершине вулкана (фото)

Крис Кэмерон прожил на "самом одиноком острове в мире" целых 24 дня. Мужчина почти лишен общения с людьми и пропустил несколько важных дат для своей семьи. Его цель — установить новый рекорд, прожив на скале целых 2 месяца.

Крис "Кэм" Камерон из Великобритании в настоящее время проживает на уединенном острове с названием Роколл. Он имеет диаметр около 100 метров, но не так прост как кажется. Это необитаемая скала в Атлантическом океане, которая является надводной частью разрушенного потухшего вулкана. Об этом пишет Daily Star.

25 июня мужчина отметил свой 53-й день рождения. Сейчас он спит в наземной капсуле, размещенной на скале, где находится его самодельный дом. Такой необычный образ жизни представляет постоянную борьбу с неблагоприятными погодными условиями.

"Я просто принимаю каждый день за один и с нетерпением жду возвращения домой. Мне просто хочется покончить с этим штормом. Я пропустил день рождения своей дочери, пропустил день рождения своей матери, а мой день рождения был в это воскресенье, так что я собираюсь пропустить свой день рождения дома. Это было трудно, но это и не должно быть легко", — раасказал Крис.

Мужчина уже прожил на "самом одиноком острове в мире" целых 24 дня Фото: Daily Star

Мужчина уже прожил на "самом одиноком острове в мире" целых 24 дня. Он намерен установить новый рекорд, проживая там 45 суток, и в общей сложности планирует покорить отметку в 2 месяца. Вначале он провел первые четыре дня в компании радистов Нобби Стайлза и Эмиля Бергманна. Но теперь Крис почти лишен общения с людьми. Обычно британец встает с рассветом, чтобы поесть каши и выпить кофе, а затем проверяет свое оборудование.

Издание отмечает, что мужчина шесть лет прослужил в отряде "Гордонские хайлендеры" и хочет собрать 50 000 фунтов стерлингов для благотворительных организаций Королевского флота и Королевской морской пехоты, а также для солдатского благотворительного фонда Army Benevolent Fund.

Крис — гордый отец 15-летней дочери и 13-летнего сына. Он получил образование морского биолога и океанографа в Абердине и является обладателем сертификата преподавателя. Когда его дни на острове закончатся, он вернется к себе домой в Уилтшир, где работает старшим инструктором в Babcock International Group, используя свои навыки для обеспечения специальной подготовки военнослужащих в Великобритании.

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