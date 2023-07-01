Блогер таинственно исчез после того, как нашел скрытую пещеру рядом с Зоной 51 (видео)

Ютубер Кенни Вич, который утверждал, что нашел "скрытую пещеру" рядом с зоной 51. Мужчина успел трижды отправиться к этому месту, прежде чем исчез в ноябре 2014 года. Подписчики просили его не возвращаться и не входить в пещеру.

В США 47-летний блогер Кенни Вич таинственно исчез после того, как обнаружил "скрытую пещеру" в пустыне неподалеку от запретной Зоны 51. Сторонники теорий заговоров давно утверждают, что присутствие армии на базе в Неваде как-то связано с инопланетянами. Об этом пишет Daily Star.

Опубликовав свои находки на YouTube в 2014 году, мужчина призвал своих последователей проследить за его дальнейшими поисками, но после третьей поездки на это место о нем больше ничего не было слышно. Считается, что блогер обнаружил скрытую пещеру вблизи запретной зоны и таинственно исчез.

"Однажды во время одного из моих походов на базу ВВС Неллис я нашел скрытую пещеру. Вход в нее имел форму идеальной заглавной буквы М. Я всегда захожу в каждую пещеру, которую нахожу, но когда я начал входить конкретно в эту, все мое тело начало вибрировать. Чем ближе я подходил к входу в пещеру, тем сильнее становилась вибрация. Внезапно я очень испугался и бросился бежать оттуда", — утверждал мужчина.

Мужчина опубликовал свои находки на YouTube в 2014 году Фото: YouTube/@snakebitmgee

Тогда у американца еще получилось вернуться из той поездки, но 10 ноября 2014 года он отправился обратно, что стало его третьим и последним путешествием.

"Нет! Не возвращайтесь туда. Если вы найдете вход в пещеру, не входите туда, вы не выберетесь", — написал один из его зрителей под видео.

С тех пор местонахождение Кенни, телефон которого был найден у входа в заброшенную шахту, не было установлено. Одна из подписчиц его канала представилась его девушкой и утверждала, что он мог покончить с собой. Шерьон Пилгрим считает, что парень сделал это после "многолетней борьбы с депрессией", оставив свой телефон, чтобы его не могли отследить.

"Он также не взял с собой видеокамеру в этот одиночный поход. Она была оставлена у него дома. Так что у него не было намерения что-либо снимать", — сказала она.

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