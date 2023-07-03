27 раз сдавал экзамен: миллионер целых 40 лет пытается поступить в университет (фото)

Льянг Ши сдавал изнурительный двухдневный экзамен, известный как "гаокао", в начале июня вместе с почти 13 миллионами студентов по всей стране, однако вновь провалил тест. Мужчина уже 40 лет пытается поступить в университет своей мечты. Это была его 27 попытка.

В Китае 56-летний миллионер Льянг Ши попытался сдать вступительный экзамен для поступления в университет в 27-й раз и снова провалился. Об этом пишет CNN.

Мужчина уже 40 лет пытается сдать китайский выпускной экзамен для поступления в университет. Всю свою жизнь он мечтал о получении диплома престижного Сычуаньского университета, чтобы быть признанным интеллектуалом. Ши не смог пройти свой первый экзамен "гаокао" в 1983 году.

После первого неудачного опыта будущий миллионер решил повторить попытку через год, но вновь не смог добиться успеха и поступил в техническое училище. Однако вскоре он был вынужден отчислиться.

Ши многие годы занимал низкооплачиваемые должности, работал обычным рабочим на фабриках и время от времени продолжал пытаться сдать экзамен. В 1992 году он набрал достаточное количество баллов для поступления в один из университетов и поступил, однако это был не тот университет, и он отказался от предложенного места.

Вскоре мужчина превысил возрастной предел для участия в "гаокао", однако в 2001 году китайские власти отменили это ограничение, и Ши решил возобновить свои попытки. С 2010 года он сдавал экзамен ежегодно.

Чтобы подготовиться к экзамену "гаокао" мужчина полностью отказался от алкоголя и развлечений Фото: Khaleej Times

В течение этих лет Ши сумел открыть свой собственный бизнес — фабрику по производству строительных материалов. Он заработал миллионы юаней на своем предприятии, но все равно считает, что без высшего образования в университете не сможет достичь полного счастья.

В последние годы, чтобы подготовиться к экзамену "гаокао", он полностью отказался от алкоголя и развлечений, посвящая все свое время обучению. Каждое утро он отправлялся в чайную, чтобы заниматься, и оставался после работы, чтобы продолжить учиться.

Несмотря на все свои усилия, в этом году Ши также не смог достичь успеха и набрал на 34 балла меньше, чем в прошлый раз.

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