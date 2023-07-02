"Мы любим друг друга": мэр женился на рептилии, которую он называет "девушкой-принцессой"

Мэр города в Мексике женился на самке животного, похожего на аллигатора, в ходе традиционной церемонии, которая, как считается, принесет удачу его народу. Брак между мужчиной и самкой каймана заключается здесь уже 230 лет.

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Виктор Уго Соса, мэр Сан-Педро-Уамелула, города коренного народа чонталь на Техуантепекском перешейке в Мексике, взял в жены рептилию по имени Алисия Адриана, повторив ритуал предков. Об этом пишет Sky News.

Мужчина поклялся быть верным тому, кого местные легенды называют приданием о "девушке-принцессе".

"Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака… Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой", — сказал мэр во время ритуала.

Союз между мужчиной и самкой каймана заключается здесь уже 230 лет в честь того дня, когда две группы коренных жителей пришли к миру с помощью брака. Традиция гласит, что трения были преодолены, когда король чонталь, которого в наши дни олицетворяет мэр, женился на девушке-принцессе из коренной группы Уаве, которую представляет самка аллигатора. Уаве живут на побережье штата Оахака, недалеко от этого внутреннего города.

"Свадьба позволяет сторонам соединиться с тем, что является эмблемой Матери-Земли, попросить у всемогущих сил дождя, прорастания семени, всего того, что является миром и гармонией для человека чонталь", — объясняет Хайме Зарате, летописец Сан-Педро-Уамелула.

Брак между мужчиной и самкой каймана заключается здесь уже 230 лет Фото: Sky News

Перед свадебной церемонией рептилию водят из дома в дом, чтобы жители могли взять ее на руки и потанцевать. Животное одето в зеленую юбку, красочную тунику с ручной вышивкой и головной убор из лент и блесток. Рыло существа завязывают, чтобы избежать любых добрачных казусов. Позже ее одевают в белый костюм невесты и ведут в ратушу для благословенного события.

В рамках ритуала Джоэль Васкес, местный рыбак, закидывает сеть и выражает надежду города на то, что брак подарит "хорошую рыбалку, чтобы было процветание, равновесие и возможность жить в мире".

После свадьбы мэр танцует со своей невестой под звуки традиционной музыки.

"Мы счастливы, потому что празднуем объединение двух культур. Люди довольны", — сказал Соса.

Когда танец заканчивается, король целует морду "девушки-принцессы".

Ранее Фокус писал, что невеста чуть не упала в обморок, узнав тайну жениха перед свадьбой. Она застала своего будущего мужа в туалете, где его кормила грудью собственная мать.

Также сообщалось, что невеста умерла во время свадьбы, а ее сразу заменили на младшую сестру. На церемонии бракосочетания Хетал пожаловалась на головокружение и внезапно отключилась. Врачи в больнице лишь констатировали смерть девушки. Однако отец умершей невесты предложил жениху сыграть праздник с ее сестрой. Тот согласился.