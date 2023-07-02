"Ми кохаємо одне одного": мер одружився з рептилією, яку він називає "дівчиною-принцесою"

Мер міста в Мексиці одружився із самкою тварини, яка схожа на алігатора, під час традиційної церемонії, яка, як вважається, принесе удачу його народу. Шлюб між чоловіком і самкою каймана укладається тут уже 230 років.

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Віктор Уго Соса, мер Сан-Педро-Уамелула, міста корінного народу чонталь на Техуантепекському перешийку в Мексиці, взяв за дружину рептилію, на ім'я Алісія Адріана, повторивши ритуал предків. Про це пише Sky News.

Чоловік поклявся бути вірним тому, кого місцеві легенди називають "дівчина-принцеса".

"Я беру на себе відповідальність, тому що ми любимо одне одного. Ось що важливо. Без любові не може бути шлюбу... Я погоджуюся на шлюб із дівчиною-принцесою", — сказав мер під час ритуалу.

Союз між чоловіком і самкою каймана укладається тут уже 230 років на честь того дня, коли дві групи корінних мешканців прийшли до миру за допомогою шлюбу. Традиція свідчить, що проблеми було вирішено, коли король чонталь, якого в наші дні уособлює мер, одружився з дівчиною-принцесою з корінної групи уаве, яку представляє самка алігатора. Уаве живуть на узбережжі штату Оахака, неподалік від цього внутрішнього міста.

"Весілля дає змогу сторонам з'єднатися з тим, що є емблемою Матері-Землі, попросити у всемогутніх сил дощу, проростання насіння, всього того, що є миром і гармонією для людини чонталь", — пояснює Хайме Зарате, літописець Сан-Педро-Уамелула.

Шлюб між чоловіком і самкою каймана укладається тут уже 230 років Фото: Sky News

Перед весільною церемонією рептилію водять з хати до хати, щоб жителі могли взяти її на руки та потанцювати. Тварина одягнена в зелену спідницю, барвисту туніку з ручною вишивкою і головний убір зі стрічок і блискіток. Рило істоти зав'язують, щоб уникнути будь-яких дошлюбних казусів. Пізніше її одягають у білий костюм нареченої та ведуть до ратуші для благословенної події.

У межах ритуалу Джоель Васкес, місцевий рибалка, закидає сітку і висловлює надію міста на те, що шлюб подарує "хорошу риболовлю, щоб було процвітання, рівновага і можливість жити в мирі".

Після весілля мер танцює зі своєю нареченою під звуки традиційної музики.

"Ми щасливі, тому що святкуємо об'єднання двох культур. Люди задоволені", — сказав Соса.

Коли танець закінчується, король цілує морду "дівчини-принцеси".

Раніше Фокус писав, що наречена мало не втратила свідомість, дізнавшись таємницю нареченого перед весіллям. Вона застала свого майбутнього чоловіка в туалеті, де його годувала грудьми власна мати.

Також повідомлялося, що наречена померла під час весілля, а її відразу замінили на молодшу сестру. На церемонії одруження Хетал поскаржилася на запаморочення і раптово відключилася. Лікарі в лікарні лише констатували смерть дівчини. Однак батько померлої нареченої запропонував нареченому зіграти свято з її сестрою. Той погодився.