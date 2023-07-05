Госпитализация из мести: супруги по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор

В 2021 году отношения между Цюй Янь и Юань Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалистов.

В Китае супруги Цюй Янь и Юань Цян, живущие в провинции Шаньси, по очереди сдали друг друга психбольницу из-за того, что не смогли помириться. Об этом сообщает South China Morning Post.

Семейна пара по отдельности провела недолгое количество времени в учреждениях для душевнобольных в 2022-м и начале 2023 года в качестве пациентов. Каждый раз причиной для этого послужила "подстава" одного из супругов после ссоры.

В 2021 году отношения между Янь и Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалиста. Цян прислушался к словам своей ругающейся жены и обратился к психиатру, который диагностировал у него клиническую депрессию.

По словам мужчины, его возлюбленная преднамеренно стремилась сделать его пациентом психиатрической больницы, и в октябре 2022 года ей это удалось. Вечером после работы пятеро мужчин схватили его, посадили в машину и доставили в Центр лечения психических расстройств Сянь. Там на него была надета смирительная рубашка, и его принудительно поместили на лечение. В течение 80 дней в больнице ему разрешалось видеться только с его женой и ее друзьями. В начале 2023 года его здоровье было признано стабильным, и он был выписан из больницы.

Иллюстративное фото Фото: Facebook/SCMP composite

В феврале 2023 года Янь оказалась в психиатрической больнице похожим образом, как и ее муж. Это произошло потому, что Цян убедил врачей в том, что его жена больна. Он предоставил им видеозаписи, на которых женщина разбивает вещи. В результате медики пришли к выводу, что у женщины прослеживается шизофрения. Однако всего через три дня родственники Янь нашли ее и забрали из больницы.

После выписки женщина решила обратиться в полицию и обвинить своего мужа в том, что он организовал ее госпитализацию из мести. Однако полицейские заявили, что у них недостаточно информации для возбуждения уголовного дела. После вмешательства местной медицинской комиссии, их представители также не обнаружили нарушений в действиях персонала обоих медицинских центров и пришли к выводу, что медики действовали в соответствии с протоколами приема пациентов с психическими расстройствами.

Ранее Фокус писал, что пара рассталась из-за отказа от интима в брачную ночь. По словам австралийки Рейчел, она была слишком уставшей, чтобы удовлетворить желание мужа.

Также сообщалось, что в мае сообщалось, что в Индии свадьба закончилась массовой дракой из-за отсутствия кондиционера в приданом невесты. Когда жених узнал, что родственники невесты не дали ей в приданое кондиционер, очень разозлился и ударил молодую так, что та потеряла сознание.