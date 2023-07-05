Женщина Бенджамина Баттона: 40-летнюю мать принимают за сестру ее 17-летней дочери

Карли Джонсон говорит, что "молода душой" и совсем не против того, что ее часто принимают за подругу или сестру своей дочери. "Только молодеющая" женщина считает, что так хорошо выглядит благодаря хорошим генам своей семьи.

В Великобритании 40-летнюю Карли Джонсон, маму 17-летней девочки, назвали "женщиной Бенджамина Баттона" после того, как ее регулярно принимают за сестру своего ребенка. Об этом пишет The Mirror.

Между женщиной и ее дочкой разницу в 23 года. Люди часто думают, что они ровесницы. К счастью, "молодая душой" Карли не возражает против путаницы, над которой дуэт матери и дочери с удовольствием смеется. Хотя иногда это приводит к неловким ситуациям, говорит "только молодеющая" женщина из Стокпорта, Большой Манчестер.

"Нас все время принимают за сестер. Это происходит повсюду. Я воспринимаю это как комплимент. Мы пошли в ресторан на 17-летие Киа, и я спросила официанта, может ли он сфотографировать, когда моя дочь вернется из туалета, и он так растерялся. Он подумал, что мы два друга, которые пришли на ужин. Во время отпуска кто-то сказал Киа, чтобы она передала сестре, что еда готова. Она сказала ей, что я ее мама, и вывела персонал, чтобы показать им. Они были так потрясены", — рассказала британка.

Мама и дочь очень близки, они даже делятся одеждой Фото: Kennedy News & Media

К счастью, пара не принимает все это близко к сердцу. По словам Карли, Киа не возражает и не смущается. Мама и дочь очень близки, они даже делятся одеждой. Что касается ее молодого вида, то она объясняет это "хорошими генами".

"Люди называют меня Бенджамином Баттоном и говорят, что я старею задом наперед. Я всегда выглядела молодо для своего возраста. Когда мне был 21 год, я, наверное, выглядела на 16. Думаю, мой секрет в хороших генах. Моей маме 68 лет, и она хорошо выглядит, а моей бабушке было за 90, и она была в хорошей форме. Персонал больниц зачитывал ее возраст и думал, что они ошиблись. Я встречаюсь с мужчинами помоложе. Парни, похоже, неравнодушны к женщинам постарше. Несмотря на то, что мне 40, в душе я довольно молода, поэтому я думаю, что у мужчин постарше другой менталитет, чем у меня. В голове мне все еще 25", — говорит Карли.

Женщина уверена, что так хорошо выглядит благодаря хорошим генам Фото: Kennedy News & Media

Совсем недавно мама и дочь шокировали пользователей социальных сетей, когда твит Карли с поздравлением Киа с днем рождения на прошлой неделе стал вирусным. Сообщение Карли с фотографией ее и дочери понравилось более 1 600 раз и получило более 2 млн просмотров.

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