Проект Banana21: ученые создали "супербанан", который поможет спасти миллионы жизней

Считается, что это первый случай, когда банан успешно изменен для использования в качестве пищевой добавки для людей. Проект финансировался Фондом Билла и Мелинды Гейтс, который выделил 11 млн долларов.

Группа исследователей из Национальной лаборатории сельскохозяйственных исследований в Уганде создала генетически модифицированный "супербанан", который содержит значительно больше питательных веществ, особенно витамина A. Об этом пишет Oddity Central.

Дефицит витамина А уже сотни лет мучает бедные страны Африки к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии, тормозя рост детей, вызывая слепоту и значительно ослабляя их сопротивляемость смертельно опасным заболеваниям, таким как диарея и корь.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 190 миллионов детей дошкольного возраста во всем мире испытывают дефицит витамина А, и только в Африке на недоедание приходится 6% смертей среди детей младшего возраста. К счастью, дешевое и жизнеспособное решение проблемы может появиться в самом ближайшем будущем.

Издание отмечает, что Уганда является одной из нескольких африканских стран, борющихся с недоеданием, однако она же может стать "источником лекарства" от этой чумы. Группа исследователей из Национальной лаборатории сельскохозяйственных исследований африканской страны в сотрудничестве с австралийским ученым Джеймсом Дейлом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс создали генетически модифицированный банан, который содержит все необходимые питательные вещества для борьбы с голодом.

Иллюстративное фото Фото: unsplash.com

Проект Banana21 был запущен в 2005 году, и после 18 лет инвестиций, только Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 11 миллионов долларов, упорного труда и неудачных попыток, ученые наконец-то создали банан, способный спасти миллионы детских жизней. Случаи генетических модификаций банановых деревьев для повышения устойчивости к вредителям, грибкам или засухе хорошо документированы, но, как сообщается, это первый случай, когда банан был успешно изменен для использования в качестве пищевой добавки для людей.

По данным National Geographic, "супербанан" уже готов к культивированию, но ученые все еще ждут одобрения от местного правительства. К сожалению, это может стать серьезным препятствием, учитывая сильное противодействие выращиванию генетически модифицированных продуктов в Уганде. В настоящее время такие культуры строго запрещены.

Ранее Фокус писал, что мужчина чистит от кожуры бананы перед взвешиванием в супермаркете. В популярной социальной сети TikTok выложили новое вирусное видео, в котором мужчина показывает как "оригинально" он экономии денег.

Также сообщалось, что в Англии клиенту супермаркета в коробке с бананами попался ядовитый бразильский паук. Мужчина купил связку фруктов и собирался позавтракать, но заметил, что внутри что-то шевелится.