В Англии клиенту супермаркета в коробке с бананами попался ядовитый бразильский паук (фото)

Житель Англии купил связку бананов и собирался позавтракать, но заметил, что на банане что-то шевелится.

На этой неделе Джо Штайн, 37-летний таксист из Англии, обнаружил темную массу длиной в два дюйма, которая висела на связке бананов из супермаркета. Об этом сообщает Fox News.

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Житель Англии купил связку бананов в супермаркете Sainsbury’s в Уэст-Уикхэме (пригород Лондона) и собирался позавтракать, но заметил, что на банане, что-то шевелится. Когда он понял, что перед ним, то был крайне удивлен. "Это был паук, он начал шевелиться, и я закричал подруге, чтобы она не заходила на кухню", — говорит он.

При ближайшем рассмотрении и после поиска информации в интернете Штайн решил, что это бразильский странствующий паук. Его греческое название Phoneutria переводится как "убийца" (женского рода).

По словам британца, он поместил коробку с бананами в пластиковую емкость и накрыл крышкой, чтобы обездвижить членистоногого. "Мы погуглили, и с вероятностью 99% могли утверждать, что это был именно бразильский паук, — объясняет он. — Я посмотрел несколько изображений, паук выглядел идентично: крупные конечности, покрытые волосом, большое брюхо, небольшой горб и черная линия".

По словам таксиста, он был шокирован, когда узнал, что это один из самых ядовитых пауков.

Известно, что укус бразильского паука причиняет сильную боль, вызывает проблемы со зрением, среди прочих симптомов, слюноотделение и пот.

Руководство супермаркета в этой связи заявило, что проводит разбирательство: "Мы обратились с клиентами с извинениями. Подобные случаи — большая редкость".

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