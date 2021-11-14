В Египте от укусов скорпионов погибли 3 человека, и 450 пострадали

Во время сильных дождей вода смывает скорпионов и змей с их привычных мест обитания прямо на улицы, и они часто заползают в дома.

В египетском городе Асуан около 450 человек пострадали от укусов скорпионов, по данным министерства здравоохранения страны. Об этом сообщает BBC.

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Во время сильных дождей потоки воды часто смывают скорпионов и змей с их привычных мест обитания прямо на улицы, а в минувшую пятницу в районе недалеко от реки Нил обрушился грозовой шквал с градом.

Некоторых врачей, которые проводили вакцинацией против коронавирусной инфекции, направили на помощь пострадавшим от скорпионов. По словам представителей властей, в сельские больницы в районе пустыни и гор доставили дополнительные дозы противоядия.

Местные власти призвали людей оставаться дома и не ходить возле зарослей деревьев.

Толстохвостые скорпионы, которые обитают в Египте, считаются одними из самых опасных. Яд черного толстохвоста может убить человека в течение часа. Обычно укус сопровождается затрудненным дыханием и судорогами.

Противоядие лучше применять до появления симптомов в качестве профилактики, но оно может быть эффективным и когда уже проявляются симптомы укуса.

Ранее Фокус сообщал, что ученые обнаружили древнего морского скорпиона, который жил 435 млн лет назад. Хищник, длиной в 1 метр, обитал в море на территории нынешнего Китая. Добычу он ловил своими конечностями.