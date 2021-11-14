У Єгипті від укусів скорпіонів загинули 3 людини, і 450 постраждали

Під час сильних дощів вода змиває скорпіонів і змій з їх звичних місць проживання прямо на вулиці, і вони часто заповзають до будинків.

У єгипетському місті Асуан близько 450 людей постраждали від укусів скорпіонів, за даними Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомляє ВВС.

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Під час сильних дощів потоки води часто змивають скорпіонів і змій із їхніх звичних місць прямо на вулиці, а минулої п'ятниці в районі неподалік річки Ніл був грозовий шквал із градом.

Деяких лікарів, які проводили вакцинацію проти коронавірусної інфекції, направили на допомогу потерпілим від скорпіонів. За словами представників влади, до сільських лікарень у районі пустелі та гір доставили додаткові дози протиотрути.

Місцева влада закликала людей залишатися вдома і не ходити біля дерев.

Товстохвості скорпіони, які розповсюджені у Єгипті, вважаються одними з найнебезпечніших. Отрута чорного товстохвоста може вбити людину протягом години. Зазвичай укус супроводжується важким диханням та судомами.

Протиотруту краще застосовувати до появи симптомів як профілактику, але вона може бути ефективною і коли вже є симптоми укусу.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені виявили морського скорпіона, який жив 435 млн років тому. Хижак, завдовжки 1 метр, мешкав у морі на території нинішнього Китаю. Свою їжу він ловив гострими кінцівками.