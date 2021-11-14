В Англії покупець в коробці з бананами знайшов отруйного бразильського павука (фото)

Мешканець Англії купив зв'язку бананів і збирався поснідати, але помітив, що на банані щось ворушиться.

Цього тижня Джо Штайн, 37-річний таксист з Англії, виявив темну масу завдовжки два дюйми, яка висіла на зв'язці бананів з супермаркету. Про це повідомляє Fox News.

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Мешканець Англії купив зв'язку бананів у супермаркеті Sainsbury's в Уест-Вікхемі (передмістя Лондона) і збирався поснідати, але помітив, що на банані щось ворушиться. Коли він зрозумів, що перед ним, то був украй здивований. "Це був павук, він почав рухатися, і я закричав подрузі, щоб вона не заходила на кухню", — каже він.

При найближчому розгляді та після пошуку інформації в інтернеті Штайн вирішив, що це бразильський мандрівний павук. Його грецька назва Phoneutria перекладається як "вбивця" (жіночого роду).

За словами британця, він помістив коробку з бананами у пластикову ємність і накрив кришкою, щоб знерухомити членистоногого. "Ми погуглили, і з ймовірністю 99% могли стверджувати, що це був саме бразильський павук, — пояснює він. — Я переглянув кілька зображень, павук виглядав ідентично: великі кінцівки, вкриті волоссям, велике черево, невеликий горб і чорна лінія".

За словами таксиста, він був шокований, коли дізнався, що це один із найотруйніших павуків.

Відомо, що укус бразильського павука завдає сильного болю, викликає проблеми із зором, серед інших симптомів, слиновиділення та піт.

Керівництво супермаркету у зв'язку з цим заявило, що проводить розгляд: "Ми звернулися з клієнтами з вибаченнями. Подібні випадки — велика рідкість".

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