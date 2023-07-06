"Зеленый гигант": миллиардер, переливший себе кровь сына ради омоложения, раскрыл новый секрет
Технический магнат Брайан Джонсон, потративший миллионы на поддержание своей молодости, признался, что он хочет установить мировой рекорд, изменив свой эпигенетический возраст на 5,1 года.
Американский IT-миллиардер Брайан Джонсон, который ежегодно тратит миллионы долларов на омоложение, рассказал о странном времени, когда он ужинает. Об этом пишет Daily Star.
Мужчина, который пытается обратить свой возраст вспять, поделился своим расписанием на день. Брайан Джонсон, IT-миллиардер из штата Юта, который тратит 2 миллиона долларов в год, чтобы вернуть себе тело подростка, рассказал, что последний раз в день он ужинает в 11 часов утра.
Его необычное признание прозвучало после того, как поклонники задали ему вопрос по поводу скриншота, на котором был изображен план вечернего питания, где ужин был назначен на 11 часов, в результате чего поклонники задались вопросом, не является ли это опечаткой.
"Мой последний прием пищи за день — в 11 утра. Я ем с 6 до 11 утра", — написал в ответ на это технический магнат Брайан.
Брайан, который совсем недавно перелил себе плазму крови своего 17-летнего сына, чтобы сделать себя моложе, поделился своими уникальными привычками питания. Ужин миллионера — это часть его стремления бросить вызов природе, пройдя через интенсивную экспериментальную программу, основанную на данных, которую он назвал Project Blueprint.
Американец уже два года соблюдает интенсивный режим, состоящий из тщательно подобранных добавок, питания, физических упражнений и строгих тестов. Его день начинается в 5 утра с двух десятков добавок, таких как ликопин, метформин, куркума, цинк, литий и др.
Затем он получает заряд бодрости с помощью смузи "зеленый гигант", в состав которого входят такие ингредиенты, как коллаген, спермидин и креатин. Брайан придерживается строгой веганской диеты, которая включает в себя сочетание твердой и мягкой пищи с ограничением в 1 977 калорий в день.
Наряду с пищевыми привычками, вызывающими удивление, в распорядок дня миллионера входят три высокоинтенсивные тренировки в неделю и несколько анализов крови, МРТ и колоноскопия раз в месяц.
Он утверждает, что у него сердце 37-летнего и легкие 18-летнего после соблюдения интенсивного режима. Брайан признался, что тратит почти 2 миллиона долларов в год, чтобы сохранить молодость своего тела. Он стремится установить мировой рекорд, изменив свой эпигенетический возраст на 5,1 года.
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