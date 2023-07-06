Думали, что это выдумка: эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир" (видео)

Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.

Сотни лет назад Франсиско де Бургоа, доминиканский священник, рассказал историю о группе испанских миссионеров, которые исследовали руины древней церкви в Оахаке, Мексика. Мужчина утверждал, что они обнаружили подземный храм с обширной системой туннелей и четырьмя соединенными между собой камерами. Об этом пишет Maimi Herald.

В трех из этих четырех камер находились гробницы первосвященников и царей, но четвертая была более загадочной. Внутри последней камеры была дверь в пещеру, которая вела глубоко под землю, настолько глубоко, что местные жители верили, что в ней находится вход в подземный мир, также известный как Лиобаа.

Издание отмечает, что Бургоа сказал, что миссионеры запечатали все входы в подземные пещеры. С тех пор остались только дворцы и церковь. Недавно группа археологов и экспертов проводила обширное исследование этого места и, возможно, обнаружила легендарную камеру.

Геофизические методы помогли обнаружить пустоты, которые могли быть подземными камерами и туннелями. Фото: Yahoo.News

Исследовательская группа Project Lyobaa использовала различные геофизические методы для сканирования участка и обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые согласуются с историческими рассказами о системе камер, говорится в пресс-релизе проекта ARX от 10 июня.

Местонахождение Митлы

Митла — одна из самых известных руин Мексики, согласно Britannica. Эксперты считают, что она была создана как священное место захоронения примерно до 900 года н.э. народом сапотеков.

Объект состоит из пяти основных групп сооружений, включая группу церквей, где, по преданию, находится вход в подземный мир. Митла находится в штате Оахака, что примерно в 315 милях к юго-востоку от Мехико.

Обширная подземная система

Команда археологов заявила, что их находки подтверждают наличие обширной системы камер и туннелей под церковными сооружениями.

По словам ученых, их исследование обнаружило большую пустоту непосредственно под главным алтарем руин католической церкви, где, по преданию, находится скрытая подземная камера. Пустота простирается в северо-западном и западном направлении и, по-видимому, связана с другой аномалией, расположенной непосредственно к северу от церкви.

Исследование также выявило два прохода с востока на запад, соединенных с пустотой. По словам археологов, эти проходы находились на глубине от 16 до 26 футов под землей.

Эксперты также заявили, что обнаружили возможный заблокированный вход под главным алтарем католической церкви. Эти находки намного сложнее простых подземных камер, которые существуют в других частях участка. Их глубина и направленность указывают на то, что они, возможно, изначально не были связаны с наземными зданиями.

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